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مقتل 20 عاملا وإصابة 3 بعد سقوط رافعة في الهند

كتب:

عمرو حسني
08:39 ص | الأربعاء 02 أغسطس 2023
حادث سابق في الهند- أرشيفية

حادث سابق في الهند- أرشيفية

شهدت مدينة بومباي في الهند واقعة مأساوية أدت إلى وفاة 20 عاملا، وإصابة 3 آخرين إثر سقوط رافعة عليهم خلال العمل، بحسب وسائل إعلام الهندية.

وسقطت الرافعة على ألواح أسمنت كبيرة، وتطاير الحطام فيما كان العمال يعملون على طريق سامرودهي السريع في ولاية ماهاراشترا، وفقا لوكالة الوطنية الهندية للاستجابة للكوارث. 

وكشف فيديو نشرته الوكالة الوطنية الهندية أن العمال كانوا يعملون على الطريق السريع الذي سيربط بومباي ناغبور من أجل تطوير البنية التحتية.

دفع تعويضات لأسر الضحايا 

 وعلق رئيس الوزراء الهندي ناريندا مودي على الأمر، معبرا عن حزنه وإعلان دفع تعويضات لأسر الضحايا والمصابين.

حوادث متعددة

وتكرر حادث مشابه في البلاد في أكتوبر 2022 حيث توفى 130 شخص في ولاية غوجارات بانهيار جسر بعد فترة وجيزة من إصلاحه، وقبلها في عام 2016 أدى انهيار كوبري في شارع مزدحم في ولايةكالكوتا مما أدى إلى مقتل 26 شخصا على الأقل.

 

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بقلم عمرو حسني