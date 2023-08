مقتل 20 عاملا وإصابة 3 بعد سقوط رافعة في الهند

شهدت مدينة بومباي في الهند واقعة مأساوية أدت إلى وفاة 20 عاملا، وإصابة 3 آخرين إثر سقوط رافعة عليهم خلال العمل، بحسب وسائل إعلام الهندية.

وسقطت الرافعة على ألواح أسمنت كبيرة، وتطاير الحطام فيما كان العمال يعملون على طريق سامرودهي السريع في ولاية ماهاراشترا، وفقا لوكالة الوطنية الهندية للاستجابة للكوارث.

وكشف فيديو نشرته الوكالة الوطنية الهندية أن العمال كانوا يعملون على الطريق السريع الذي سيربط بومباي ناغبور من أجل تطوير البنية التحتية.

وعلق رئيس الوزراء الهندي ناريندا مودي على الأمر، معبرا عن حزنه وإعلان دفع تعويضات لأسر الضحايا والمصابين.

Exclusive Report The ground situation in Shahpur in Mumbai Nashik stretch of Samruddhi Highway after the crane girder collapse killing 20 workmen. What went wrong, explained with exclusive visuals pic.twitter.com/KcvX0qmTpC