درجات الحرارة في أول أيام شهر أغسطس.. و«الأرصاد»: منخفض الهند مستمر في رفع الرطوبة

يتساءل العديد من الأشخاص عن درجات الحرارة مع بداية أول أيام شهر أغسطس، وهو ما أوضحته الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، خلال حديثها عن تفاصيل حالة الطقس خلال الساعات المقبلة.

وقالت منار، إنّ درجات الحرارة في شهر أغسطس سترتفع عن المعدلات الطبيعية، لكن بدرجات قليلة.

درجات الحرارة في أول أغسطس

وأشارت عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، إلى استمرار التأثر بمنخفض الهند الموسمي، الذي يؤدي إلى ارتفاع نسبة الرطوبة.

وتأتي درجات الحرارة اليوم الموافق 1 أغسطس كما يلي:

- القاهرة والوجه البحري: العظمى 36 والمحسوسة 39 درجة مئوية.

- السواحل الشمالية: العظمى 32 والمحسوسة 35 درجة مئوية.

- جنوب سيناء: العظمى 39 والمحسوسة 42 درجة مئوية.

- شمال الصعيد: العظمى 39 والمحسوسة 41 درجة مئوية.

- جنوب الصعيد: العظمى 42 والمحسوسة 43 درجة مئوية.

درجات الحرارة الأربعاء 2 أغسطس

- القاهرة والوجه البحري: جاءت درجات الحرارة العظمى 36 والمحسوسة 39 درجة مئوية.

- السواحل الشمالية: العظمى 33 والمحسوسة 35 درجة مئوية.

- جنوب سيناء: العظمى 39 والمحسوسة 42 درجة مئوية.

- شمال الصعيد: العظمى 39 والمحسوسة 41 درجة مئوية.

- جنوب الصعيد: العظمى 44 والمحسوسة 45 درجة مئوية.

درجات الحرارة الخميس 3 أغسطس

- القاهرة والوجه البحري: جاءت درجات الحرارة العظمى 36 والمحسوسة 39 درجة مئوية.

- السواحل الشمالية: العظمى 33 والمحسوسة 35 درجة مئوية.

- جنوب سيناء: العظمى 39 والمحسوسة 42 درجة مئوية.

- شمال الصعيد: العظمى 39 والمحسوسة 41 درجة مئوية.

- جنوب الصعيد: العظمى 44 والمحسوسة 45 درجة مئوية.