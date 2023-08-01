تراجع أسعار سبائك الذهب اليوم الثلاثاء في مصر

تراجعت أسعار سبائك الذهب اليوم الثلاثاء في مصر داخل محلات الصاغة دون مصنعية وضريبة، وذلك بعد أن انخفضت أسعار الذهب في منتصف تعاملات اليوم بنحو 5 جنيهات، ليبلغ سعر جرام الذهب عيار 21 الأكثر مبيعاً 2155 جنيهًا، وفقا لبيانات الشعبة العامة للذهب والمجوهرات.

وتستعرض «الوطن» أسعار سبائك الذهب اليوم الثلاثاء في مصر والتي جاءت كما يلي:

أسعار السبائك في مصر

- يبلغ سعر سبيكة الذهب 5 جرامات عيار 24 داخل محلات الصاغة 12634 جنيها

- تسجل سبيكة الذهب 10 جرامات عيار 24 اليوم الثلاثاء 25267 جنيهًا.

- فيما يبلغ سعر سبيكة الذهب 50 جراماً 126081 جنيهًا.

- كما تسجل سعر سبيكة الذهب الـ10.35 جرام عيار 24 اليوم 26348 جنيهًا.

سعر سبيكة الذهب 20 جرامًا

- بينما يبلغ سعر سبيكة الذهب 20 جرامًا داخل محلات الصاغة بدون مصنعية وضريبة 50638 جنيهًا.

- ووصلت سعر سبيكة الذهب 31.10 جرام عيار 24 اليوم الثلاثاء 78742 جنيهًا.

- تسجل سبيكة الذهب 31.10 جرام 78742 جنيهًا.