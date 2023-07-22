السعودية تعلن إجراءات إصدار التأشيرة الإلكترونية لموسم العمرة 1445

يبحث كثير من المواطنين في مختلف الدول الإسلامية عن إجراءات وطرق إصدار التأشيرة الإلكترونية لموسم العمرة لعام 1445 هجرية، وذلك بعد أن أعلنت وزارة الحج والعمرة في المملكة العربية السعودية، خلال الأيام القليلة الماضية، عن إمكانية إصدار التأشيرة بشكل إلكتروني، واستقبال الراغبين في أداء مناسك العمرة من كافة البلدان.

التأشيرة الإلكترونية لموسم العمرة 1445

وفي هذا السياق، تستعرض «الوطن»، خلال السطور التالية، طرق إصدار التأشيرة الإلكترونية لموسم العمرة لعام 1445 هجرية، ضمن الموضوعات الخدمية التي تقدمها البوابة بشكل يومي للقراء.

طرق إصدار التأشيرة الإلكترونية لموسم العمرة

وبحسب صحيفة «سبق» السعودية، فقد كشفت وزارة الحج والعمرة عن طرق إصدار التأشيرة الإلكترونية لموسم العمرة 1445 هجرية،، وسط جهود المملكة العربية السعودية التي تبذلها لإخراج موسم العمرة بأبهى صورة، وتوفير كافة الخدمات لتسهيل أداء العمرة لجميع المعتمرين، وهي كالتالي:

- يدخل المتقدم الراغب في الحصول علي التأشيرة الإلكترونية لموسم العمرة 1445، على منصة «نسك» الإلكترونية، وذلك من هنا.

- في الخطوة التالية يضغط المتقدم الراغب في الحصول على التأشيرة الإلكترونية لموسم العمرة 1445، على أيقونة «التقديم على التأشيرة».

- يختار المتقدم الجنسية الخاصة به.

- يختار مكان الإقامة الخاصة به، إذا كان مقيمًا بأمريكا أو الاتحاد الأوروبي أو بإحدى دول مجلس التعاون الخليجي، ويجيب من خلال اختيار «نعم» أو «لا».

- تظهر له أيقونة التأشيرة الإلكترونية لموسم العمرة 1445، «والحصول على التأشيرة من خلال الباقة».

- يسجل المتقدم بياناته كاملة ودقيقة.

- يضغط المتقدم على «عرض مزودي الباقات» اختيار الباقة المناسبة له .

- وفي النهاية يدفع المتقدم الرسوم المطلوبة، ويقوم بطباعة التأشيرة الإلكترونية لموسم العمرة 1445 هجرية.