الأرصاد تحذر المصيفين من ظاهرة بحرية تؤدي للغرق فورا.. ماتتخدعش في هدوئه

منذ بداية فصل الصيف، وتحرص للهيئة العامة للأرصاد الجوية على توجيه التحذيرات للمواطنين حتى يستطيعوا اتخاذ الحذر، سواء كان ذلك من بسوء حالة الطقس أو اضطراب البحر الأبيض المتوسط والبحر الأحمر، ووجهت الهيئة في بيان لها، تحذيرا للمصيفين من ظاهرة بحرية قد تؤدي للغرق فورا، دون إتاحة الفرصة لإنقاذ الشخص المتأثر بها.

ظاهرة بحرية تؤدي للغرق فورا.. احذرها

حذرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية المواطنين من تيارات السحب، والتي تُعد من الأسباب الرئيسية لحالات الغرق التي تحدث، وذلك نتيجة لعدم معرفة الناس بها، وهي عبارة عن تيار مائى شديد يتحرك بسرعة كبيرة فى اتجاه البحر، ويتراوح سرعته بين (2.5:0.5) متر في الثانية.

متى يبدأ تيار السحب في البحر؟

وأوضحت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن تيار السحب يبدأ من عمق متر تقريبا ويحدث في معظم الشواطئ الرملية التي يكون بها أمواج مرتفعة، حيث إن المياه التي تتدفق مع الأمواج تحتاج لأن تعود مرة أخرى إلى البحر فترجع عن طريق أي قناة رملية تكون المياه بها كأنها نهر يتحرك بسرعة داخل البحر، ويأخذ تيار السحب أي شيء فى طريقه و يسحبه داخل البحر.

كيفية التعرف على تيارات السحب

ولفتت الهيئة إلى كيفية معرفة تيارات السحب، إذ يظهر الماء أهدأ أو بدون أمواج مد أكثر من المناطق المحيطة بالمنطقة التي يوجد بها تيارات سحب، ولا يجب أن يكون الطقس سيئًا حتى تتشكل تيارات السحب، ويمكن أن تحدث في أيام صافية وهادئة ومشمسة على أي شاطئ به أمواج متكسرة، وفي بعض الأحيان يظهر الماء معكرا بالرمل أكثر من المناطق المحيطة، كما تظهر المياه بلون أغمق مما حولها فى أغلب الأحيان، وقد يظهر الزبد المتكون على سطحه بكثافة عن المناطق المحيطة به، ومن أبرز علامات وجود تيارات سحب ملاحظة وجود منطقة ليس بها أمواج على الرغم أن ما يحيط بها به أمواج عن اليمين واليسار نعلم بذلك أن هذه منطقة سحب.

ماذا تفعل عند التعرض للتواجد في منطقة تيار سحب؟

ووجهت الهيئة للمصيفين عدة نصائح يجب اتباعها عن التعرض لوجودهم في منطقة تيار سحب، إذ يجب أن يهدأ المواطن بشكل كبير، وعليه أن يتجنب السباحة باتجاه الشاطئ لأن ذلك سوف يستنفذ كامل طاقته، ومع أول موجة قد يحدث الغرق، فما عليه إلا أن يقوم بالسباحة بشكل موازى مع الشاطئ حتى يستطيع أن يخرج من منطقة السحب، وبعد ذلك يستطيع أن يسبح مع الأمواج باتجاه الشاطئ.