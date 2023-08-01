«الأرصاد»: درجة الحرارة في أغسطس 2023 أعلى من معدلها الطبيعي السنوات الماضية

أكدت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي لهيئة الأرصاد الجوية، استمرار ارتفاع درجات الحرارة، وهبوب الكتل الهوائية شديدة الحرارة حتى نهاية شهر أغسطس الجاري، وذلك بسبب منخفض الهند الموسمي، حيث ستتجاوز نسبة الرطوبة 95% في بعض المناطق الساحلية.

درجات الحرارة في أغسطس

وقالت «غانم»، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو خليل، ببرنامج «من مصر»، المذاع على قناة «سي بي سي»، إن درجات الحرارة في أغسطس هذا العام أعلى من المعدل الطبيعي في السنوات الماضية، بمقدار درجة أو درجتين مئويتين.

موجات حارة

وذكرت «غانم» أنه من الوارد أن يشهد شهر أغسطس الجاري موجات حارة مرتفعة عن المعدل الطبيعي، ولكن ليس بنفس قوة موجة شهر يوليو الماضي.