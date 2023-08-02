فيتش تخفِّض التصنيف الائتماني للولايات المتحدة.. وواشنطن: قرار تعسفي

خفَّضت وكالة فيتش التصنيف الائتماني للولايات المتحدة من «إيه إيه إيه» إلى «إيه إيه +»، مشيرة إلى عوامل تشمل «تآكل الحوكمة» خلال العقدين الأخيرين بعدما شهدت البلاد بشكل متكرر خلافات على صلة برفع سقف الدين العام.

خفض التصنيف الائتماني للولايات المتحدة يعكس التدهور المتوقع للمالية العامة

وجاء في بيان لفيتش أن «خفض التصنيف الائتماني للولايات المتحدة يعكس التدهور المتوقع للمالية العامة خلال السنوات الثلاث المقبلة، والعبء المرتفع والمتزايد للدين العام الحكومي، وتآكل الحوكمة»، وأشار البيان إلى نظرة مستقبلية مستقرة للتصنيف، وذلك بحسب وكالة رويترز.

الخزانة الأمريكية: قرار تعسفي

وتابع تقرير الوكالة أنه في العام 2011، دفع مأزق رفع سقف الدين العام وكالة «أس أند بي» إلى خفض التصنيف الائتماني للولايات المتحدة من «أيه أيه أيه» إلى «أيه أيه +»، ما أثار استياء في صفوف الحزبين الجمهوري والديموقراطي، ومساء أمس الثلاثاء عبرت وزيرة الخزانة الأمريكية جانيت يلين عن معارضتها الشديدة لقرار وكالة فيتش واصفة إياه بأنه "تعسفي ويستند إلى بيانات قديمة".

وأضافت «يلين» إن نموذج التصنيفات الكمية لـ"فيتش" انخفض بين 2018 و2020 لكن الوكالة تعلن الآن عن تغيره على الرغم من تقدم ملحوظ في المؤشرات، وشددت على أن "سندات الخزانة لا تزال الأصول الآمنة والسائلة الأبرز في العالم، وأن الاقتصاد الأمريكي قوي في جوهره".