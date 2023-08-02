بينها 4 دول عربية.. أهم شروط تأشيرة الدخول الإلكترونية إلى روسيا

أصبح بالإمكان التقديم على تأشيرة دخول «فيزا» إلكترونية من أجل دخول الأراضي الروسية، وذلك لعدد كبير من دول العالم، وبحسب موقع قناة روسيا اليوم، نستعرض معا أهم الشروط والمعلومات الخاصة بالتأشيرة:

1- أصبح رعايا ومواطني 55 دولة قادرين على التقديم من أجل الحصول على التأشيرة الإلكترونية.

2 من ضمن تلك الدول 4 دول عربية هي البحرين، والكويت، وسلطنة عمان، والسعودية.

3- التأشيرة تمنح الحق في دخول روسيا لزيارة واحدة بصفة زيارة ضيف أو عمل أو سياحة.

4- تبلغ مدة صلاحية التأشيرة 60 يوما من تاريخ إصدارها .

5- تسمح التأشيرة الإلكترونية لحاملها الإقامة في روسيا لمدة لا تزيد عن 16 يوما.

6- يمكنك التقدم بطلب للحصول على التأشيرة من خلال موقع Electronic-visa.kdmid.ru وهو يتبع الخارجية الروسية أو من خلال تطبيق خاص بالتأشيرات تشرف عليه الوزارة.

7- يجب تقديم الطلب في موعد لا يتجاوز أربعة أيام من التاريخ المتوقع للدخول إلى روسيا.

8- تبلغ تكلفة التأشيرة حوالي 52 دولارا.

وبحسب تقديرات وزارة التنمية الاقتصادية الروسية، يمكن أن يتزايد نشاط السياحة في روسيا، ليبلغ عدد السياح الوافدين 10 ملايين شخص بحلول نهاية عام 2023 بفضل إطلاق التأشيرة الإلكترونية.