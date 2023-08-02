تنسيق كليات الهندسة وفق مؤشرات 2022.. اعرف أبرز المعاهد الخاصة

تعتبر كليات الهندسة حلم طلاب الثانوية العامة الشعبة العلمية، إذ يستعد الطلاب الناجحين في الثانوية العامة التقديم للتنسيق مرحلة أولى بحد الأدنى للمرحلة الأولى للشعبة الرياضية 342 درجة فأكثر، بنسبة 83.41%.

الوطن ترصد لكم مجموع الالتحاق بكليات الهندسة طبقًا لمؤشرات تنسيق العام الماضي وأبرز معاهد الهندسة الخاصة الموجودة في مصر، كما يلي:

تنسيق كليات الهندسة

- تنسيق هندسة بترول السويس 386 درجة

- تنسيق كلية الهندسة القاهرة 366 درجة

- تنسيق كلية هندسة المنصورة 366 درجة

- تنسيق كلية هندسة الزقازيق 363 درجة

- تنسيق كلية هندسة دمياط 362 درجة

- تنسيق كلية هندسة قناة السويس 362 درجة

-تنسيق كلية هندسة عين شمس 361 درجة

- تنسيق كلية هندسة بورسعيد 359 درجة

- تنسيق كلية هندسة أسوان 347 درجة

-تنسيق كلية حاسبات وذكاء اصطناعي القاهرة رياضة 346 درجة

- تنسيق كلية هندسة بني سويف 346 درجة

- تنسيق كلية هندسة المنيا 345 درجة

- تنسيق كلية هندسة إسكندرية 353 درجة

- تنسيق كلية هندسة بنها بشبرا 353 درجة

- تنسيق كلية هندسة بنها 353 درجة

- معهد هندسة وتكنولوجيا الطيران بإمبابة - جيزة.

- معهد الدلتا للهندسة والتكنولوجيا بالمنصورة.

- المعهد العالي للهندسة والتكنولوجيا بالتجمع الخامس - القاهرة الجديدة.

- معهد العبور العالي للهندسة والتكنولوجيا.

- معهد طيبة العالي للهندسة بالقاهرة.

- الأكاديمية الحديثة للهندسة والتكنولوجيا بالمعادي.

- معهد الجزيرة العالي للهندسة التكنولوجيا بالمقطم.

- المعهد العالي للهندسة بـ6 أكتوبر.

- معهد أكتوبر العالي للهندسة والتكنولوجيا بمدينة 6 أكتوبر.

- معهد الصفوة العالي للهندسة.

- المعهد العالي للهندسة والتكنولوجيا بالعريش.

- معهد الجيزة العالي للهندسة والتكنولوجيا بطموه- الجيزة.

- معهد السلام العالي للهندسة والتكنولوجيا بمدينة السلام.

- المعهد العالي للهندسة والتكنولوجيا بالبحيرة.

- معهد المدينة العالي للهندسة والتكنولوجيا بشبرا منت.

- معهد الإسكندرية العالي للهندسة والتكنولوجيا بسموحة- الإسكندرية

- المعهد العالي للهندسة ببلبيس.

- أكاديمية أخبار اليوم بـ6 أكتوبر.

- المعهد العالي للهندسة والتكنولوجيا بكفر الشيخ.

- المعهد التكنولوجي العالي فرع السادس من أكتوبر.

- المعهد العالي للهندسة والتكنولوجيا بالمنيا الجديدة.

- الأكاديمية الدولية للهندسة وعلوم الإعلام بـ6 أكتوبر.

- المعهد العالي للهندسة والتكنولوجيا بالعبور.

- معهد مصر العالي للهندسة والتكنولوجيا بالمنصورة.

- المعهد التكنولوجي العالي بالعاشر من رمضان.

- معهد مصر العالي للهندسة والتكنولوجيا بالمنصورة.

- معهد الأهرامات العالي للهندسة والتكنولوجيا بـ6 أكتوبر.

- معهد الوادي العالي للهندسة والتكنولوجيا بالقليوبية.

- المعهد العالي للهندسة بمدينة 15 مايو.

- المعهد العالي للفنون التطبيقية بـ6 أكتوبر.

-معهد القاهرة العالي للهندسة وعلوم الحاسب والإدارة بالتجمع الخامس- القاهرة الجديدة.

- المعهد العالي للهندسة والتكنولوجيا بدمياط الجديدة.

- المعهد العالي للهندسة بمدينة الشروق.

- المعهد العالي للهندسة والتكنولوجيا بالزقازيق.

- المعهد العالي للهندسة والتكنولوجيا بالأقصر.

- المعهد العالي للفنون التطبيقية بالتجمع الخامس.

- المعهد الكندي العالي للهندسة بـ6 أكتوبر.

- معهد النيل العالي للهندسة والتكنولوجيا بالمنصورة.

- معهد المنصورة العالي للهندسة والتكنولوجيا بالمنصورة.

- المعهد العالي للهندسة والتكنولوجيا الحديثة بالمرج.

- المعهد العالي لتكنولوجيا البصريات بمصر الجديدة.

- معهد القناة العالي للهندسة والتكنولوجيا بالسويس.

- المعهد العالي للهندسة والتكنولوجيا بطنطا.

- المعهد العالي للهندسة والتكنولوجيا بكينج مريوط- الإسكندرية.

- المعهد العالي للهندسة والتكنولوجيا ببرج العرب.

- المعهد العالي للهندسة والتكنولوجيا بالمحلة الكبرى.

- المعهد العالي للهندسة والتكنولوجيا بالمنوفية.

- المعهد العالي للهندسة والتكنولوجيا بسوهاج.

- معهد المستقبل العالي للهندسة والتكنولوجيا بالفيوم.

- المعهد العالي للهندسة الإلكترونية ببلبيس.

- معهد المستقبل العالي للهندسة والتكنولوجيا بالمنصورة.

- المعهد العالي للهندسة وتكنولوجيا السيارات بمدينة هليوبوليس الجديدة.

- المعهد التكنولوجي العالي ببني سويف.

- المعهد العالي للهندسة والتكنولوجيا بالمنزلة.

- المعهد العالي لتكنولوجا النقل -وردان- الجيزة.