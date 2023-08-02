360 كلية ومعهدا عاليا في انتظارك لو مجموعك أقل من 70%

حصل عدد غير قليل من طلاب الثانوية العامة على مجموع درجات أقل من 70%، ويحتار هؤلاء الطلاب في الكلية التي يمكنهم الالتحاق بها وذلك بعد ظهور نتيجة الثانوية العامة وانتهاء مرحلة التعليم الأساسي في حياتهم وبدء مرحلة التعليم الجامعي.

«الوطن» ترصد لكم 360 كلية ومعهدا عاليا تقبل الحاصلين على مجموع أقل من 70% طبقًا لمؤشرات تنسيق الأعوام الماضية.

أبرز الكليات التي قد تقبل تنسيق أقل من 70%، نرصدها لكم كما يلي:

الشعبة الأدبية

تربية (تعليم ابتدائي) الوادي الجديد.

تربية شعبة تربية فنية السويستربية (طفولة) أسوان.

تربية (طفولة) جنوب الوادي بالغردقة.

تربية رياضية بنات السويس.

تربية رياضية بنات العريش.

تربية (تعليم ابتدائي) العريش.

تربية رياضية بنات بني سويف.

تربية رياضية بنات بورسعيد.

تربية رياضية بنات الفيوم.

تربية رياضية بنات الإسكندرية.

تربية رياضية بنات الزقازيق.

تربية (تعليم ابتدائي) أسوان.

تربية رياضية بنات المنصورة.

تربية رياضية بنات كفر الشيخ.

تربية رياضية بنات مدينة السادات.

تربية رياضية بنين الزقازيق.

تربية (تعليم ابتدائي) مطروح.

تربية (طفولة) العريش.

تربية رياضية بنات أسوان.

تربية رياضية بنات أسيوط.

تربية رياضية بنات المنيا.

تربية رياضية بنين الفيوم.

تربية رياضية بنات حلوان بالجزيرة.

تربية رياضية بنات الوادي الجديد.

تربية رياضية بنات جنوب الوادي.

تربية رياضية بنين السويس.

تربية رياضية بنات سوهاج.

تربية رياضية بنات طنطا.

تربية رياضية بنين دمياط.

تربية رياضية بنين المنيا.

تربية رياضية بنين العريش.

تربية رياضية بنين حلوان.

تربية رياضية بنين بورسعيد.

تربية رياضية بنين جنوب الوادي.

تربية رياضية بنات قناة السويس بالإسماعيلية.

تربية رياضية بنين بني سويف.

تربية رياضية بنين الوادي الجديد.

تربية رياضية بنين أسوان.

تربية فنية حلوان بالزمالك.

تربية موسيقية حلوان.

تربية رياضية بنين مطروح.

تربية شعبة تربية فنية قناة السويس.

تربية رياضية بنين أسيوط.

تربية رياضية بنين سوهاج.

تربية نوعية أسوان.

تربية نوعية شعبة مسرح تربوي المنصورة.

تربية موسيقية قناة السويس بالإسماعيلية.

تربية رياضية بنين مدينة السادات.

تربية نوعية فنية المنصورة بميت غمر.

تربية رياضية بنين قناة السويس بالإسماعيلية.

تربية نوعية فنية أسوان.

تربية نوعية فنية الإسكندرية.

تربية نوعية فنية الزقازيق.

تربية نوعية فنية المنوفية بأشمون.

تربية نوعية فنية بورسعيد.

تربية نوعية فنية جنوب الوادي.

تربية نوعية فنية الفيوم.

تربية نوعية فنية المنصورة بمنية النصر.

تربية نوعية فنية بنها.

تربية نوعية فنية القاهرة.

تربية نوعية فنية سوهاج.

تربية نوعية فنية أسيوط.

تربية نوعية موسيقية الزقازيق.

تربية نوعية فنية المنصورة.

تربية نوعية فنية مطروح.

تربية نوعية موسيقية الإسكندرية.

تربية نوعية فنية دمياط.

تربية نوعية فنية كفر الشيخ.

تربية نوعية فنية دمنهور بالنوبارية.

تربية نوعية موسيقية المنوفية.

تربية نوعية موسيقية المنيا.

تربية نوعية موسيقية القاهرة.

تربية نوعية موسيقية المنصورة بميت غمر.

تربية نوعية فنية طنطا.

تربية نوعية فنية عين شمس.

تربية نوعية موسيقية المنصورة.

تربية نوعية موسيقية طنطا.

تربية نوعية موسيقية أسوان.

تربية نوعية موسيقية أسيوط.

تربية نوعية موسيقية جنوب الوادي.

تربية نوعية موسيقية دمنهور بالنوبارية.

تربية نوعية موسيقية دمياط.

تربية نوعية موسيقية بنها.

ش. مطاعم فني سياحة إسكندرية.

ش. مطاعم فني سياحة قنا.

تربية نوعية موسيقية سوهاج.

تربية نوعية موسيقية بورسعيد.

سياحة وفنادق المنيا.

سياحة وفنادق بني سويف.

سياحة وفنادق قناة السويس بالإسماعيلية.

سياحة وفنادق الفيوم.

سياحة وفنادق المنصورة.

سياحة وفنادق مطروح.

تربية نوعية موسيقية عين شمس.

تربية نوعية موسيقية كفر الشيخ.

سياحة وفنادق مدينة السادات.

تربية نوعية موسيقية مطروح.

سياحة وفنادق الأقصر.

الشعبة العلمية «علوم ورياضة»

اقتصاد منزلي حلوان.

آداب انتساب موجه العريش.

كلية السياحة والفنادق تعليم تبادلي إسكندرية.

كلية السياحة والفنادق تعليم تبادلي حلوان.

كلية اقتصاد منزلي المنوفية بشبين الكوم.

آداب انتساب موجه الفيوم.

آداب انتساب موجه القاهرة.

كلية اقتصاد منزلي بنات عين شمس.

آداب انتساب موجه حلوان.

آداب الفيوم.

آداب المنوفية بشبين الكوم.

آداب انتساب موجه المنصورة.

آداب انتساب موجه بورسعيد.

آداب انتساب موجه جنوب الوادي.

آداب انتساب موجه الوادي الجديد.

آداب انتساب موجه أسيوط.

آداب انتساب موجه بنات عين شمس.

آداب المنيا.

آداب الوادي الجديد.

آداب انتساب موجه بني سويف.

آداب انتساب موجه دمنهور.

آداب انتساب موجه أسوان.

آداب انتساب موجه المنيا.

آداب انتساب موجه عين شمس.

آداب انتساب موجه كفر الشيخ.

آداب انتساب موجه الإسكندرية.

آداب انتساب موجه الزقازيق.

آداب انتساب موجه المنوفية بشبين الكوم.

آداب أسوان.

اداب انتساب موجه بنها.

آداب انتساب موجه دمياط.

آداب انتساب موجه سوهاج.

آداب انتساب موجه طنطا.

آداب دمنهور.

آداب دمياط.

آداب سوهاج.

آداب كفر الشيخ.

آداب أسيوط.

آداب بنات عين شمس.

تربية (تعليم ابتدائي) أسوان.

آداب بني سويف.

آداب بورسعيد.

آداب جنوب الوادي.

تربية (تعليم ابتدائي) بنات عين شمس.

آداب وعلوم إنسانية قناة السويس بالإسماعيلية.

كليات ومعاهد المرحلة الثالثة

تربية (تعليم ابتدائي) العريش

تربية (تعليم ابتدائي) الوادي الجديد

آداب وعلوم إنسانية انتساب موجه قناة السويس بالإسماعيلية

تربية (تعليم ابتدائي) بني سويف

آداب حلوان

آداب وعلوم إنسانية السويس

آداب وعلوم إنسانية انتساب موجه السويس

تربية (تعليم ابتدائي) جنوب الوادي

تربية (تعليم ابتدائي) جنوب الوادي بالغردق

تربية (تعليم ابتدائي) حلوان

تربية (تعليم ابتدائي) دمياط

تربية (طفولة) الإسكندرية

تربية (طفولة) الوادي الجديد

تربية (طفولة) أسوان

تربية (طفولة) السويس

تربية (طفولة) العريش

تربية (طفولة) قناة السويس بالإسماعيلية

تربية السويس رياضة

تربية (تعليم ابتدائي) سوهاج

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تربية (طفولة) عين شمس

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تربية نوعية المنوفية بأشمون

تربية نوعية الفيوم

تربية نوعية القاهرة

تربية نوعية المنصورة بمنية النصر

تربية نوعية فنية الزقازيق

تربية نوعية بورسعيد

تربية نوعية شعبة مسرح تربوي المنصورة

تربية نوعية عين شمس

تربية نوعية فنية الإسكندرية

تربية نوعية فنية الفيوم

تربية نوعية فنية القاهرة

تربية نوعية فنية المنصورة

تربية نوعية فنية المنوفية بأشمون

تربية نوعية جنوب الوادي

تربية نوعية دمنهور رياض أطفال بالنوبارية

تربية نوعية فنية المنصورة بمنية النصر

تربية نوعية فنية المنصورة بميت غمر

تربية نوعية مطروح

تربية نوعية موسيقية الإسكندرية

تربية نوعية دمياط

تربية نوعية سوهاج

تربية نوعية فنية مطروح

تربية نوعية موسيقية الزقازيق

تربية نوعية فنية سوهاج

تربية نوعية فنية طنطا

تربية نوعية فنية عين شمس

تربية نوعية فنية بنها

تربية نوعية فنية أسوان

تربية نوعية فنية أسيوط

تربية نوعية موسيقية بنها

تربية نوعية موسيقية بورسعيد

تربية نوعية موسيقية جنوب الوادي

تربية نوعية فنية كفر الشيخ

تربية نوعية فنية بورسعيد

تربية نوعية موسيقية المنصورة

تربية نوعية موسيقية دمنهور بالنوبارية

تربية نوعية فنية جنوب الوادي

تربية نوعية موسيقية القاهرة

تربية نوعية موسيقية المنوفية

تربية نوعية موسيقية المنيا

تربية نوعية فنية دمنهور بالنوبارية

تربية نوعية فنية دمياط

تربية نوعية موسيقية أسوان

تربية نوعية موسيقية دمياط

تربية نوعية موسيقية سوهاج

تربية نوعية موسيقية طنطا

تربية نوعية موسيقية أسيوط

تربية نوعية موسيقية عين شمس

تربية نوعية موسيقية المنصورة بميت غمر

حقوق انتساب موجه أسوان

حقوق انتساب موجه أسيوط

تربية نوعية موسيقية كفر الشيخ

تربية نوعية موسيقية مطروح

حقوق انتساب موجه المنوفية بشبين الكوم

حقوق انتساب موجه الزقازيق

حقوق المنوفية بشبين الكوم

حقوق انتساب موجه الإسكندرية

حقوق انتساب موجه طنطا

حقوق انتساب موجه القاهرة

حقوق انتساب موجه المنصورة

حقوق المنصورة

حقوق الإسكندرية

حقوق انتساب موجه مدينة السادات

حقوق أسوان

حقوق دمياط

حقوق انتساب موجه بنها

حقوق الفيوم

حقوق القاهرة

حقوق انتساب موجه عين شمس

حقوق انتساب موجه بني سويف

حقوق بورسعيد

حقوق حلوان

حقوق انتساب موجه سوهاج

حقوق طنطا

حقوق أسيوط

حقوق بنها

حقوق بني سويف

حقوق عين شمس

حقوق انتساب موجه حلوان

خدمة اجتماعية أسوان

خدمة اجتماعية أسيوط

حقوق مدينة السادات

خدمة اجتماعية الفيوم

حقوق انتساب موجه جنوب الوادي

خدمة اجتماعية تنموية انتساب موجه بني سويف

خدمة اجتماعية انتساب موجه أسيوط

خدمة اجتماعية انتساب موجه حلوان

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دار العلوم انتساب موجه الفيوم

دار العلوم انتساب موجه المنيا

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سياحة وفنادق المنصورة

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ش. مطاعم فني سياحة مطرية

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ك.ت. فني صناعي بورسعيد

ك.ت. فني صناعي الصحافة

ك.ت. فني صناعي المحلة الكبرى

ك.ت. فني صناعي المطرية

ك.ت. فني صناعي بنها

ك.ت. فني صناعي بئرالعبد شمال سيناء

ك.ت. فني صناعي سوهاج

ك.ت. فني صناعي شبرا

ك.ت. فني صناعي قنا

ك.ت. فني صناعي قويسنا

كلية تكنولوجيا الصناعة والطاقة ج القاهرة الجديدة التكنولوجية ـ أطراف صناعية

ك.ت. فني لمواد البناء حلوان

ك.ت. فني صناعي نجع حمادي بنين

كلية تكنولوجيا الصناعة والطاقة ج الدلتا التكنولوجية أطراف صناعية

ك.ت. فني ري وصرف ومساحة المطرية

ك.ت. فني ري وصرف ومساحة قنا

كلية تكنولوجيا الصناعة والطاقة ج القاهرة الجديدة التكنولوجية

كلية تكنولوجيا الصناعة والطاقة ج الدلتا التكنولوجية

ك.ت. فني ري وصرف ومساحة أسيوط

ك.ت. فني صناعي إسكندرية

ك.ت. فني صناعي أسوان