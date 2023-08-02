مواعيد إدخال رغبات تنسيق المرحلة الأولى 2023.. «التعليم العالي» توضح

أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، طرق التقدم لتنسيق المرحلة الأولى 2023، عن طريق المعامل المتاحة في الجامعات، إذ يتم فتح هذه المعامل اعتبارًا من الساعة الـ9 صباحًا وحتى الـ3 عصرًا يوميًا، خلال أيام المرحلة.

ويمكن للطالب التقدم أيضًا عن طريق الحاسب الشخصي أو أي حاسب متصل بالشبكة خارج الجامعات، وسيكون الموقع متاحًا لمدة 24 ساعة طوال أيام المرحلة، وينتهي إدخال أو تعديل الرغبات في السابعة مساءً في آخر يوم للمرحلة.

أماكن الحصول على خدمة التنسيق الإلكتروني

وأوضحت وزارة التعليم العالي أماكن الحصول على خدمة التنسيق الإلكتروني وهي معامل الحاسبات في الجامعات المصرية والكليات التابعة لها بالمحافظات المختلفة، الكمبيوتر الشخصي للطالب المتصل بشبكة الإنترنت.

كما أوضحت مزايا خدمة التنسيق الإلكتروني، وهي التيسير على الطلاب وأولياء الأمور بدلًا من الانتقال من محافظة إلى أخرى؛ لتقديم الأوراق كما توفر عليهم عناء الزحام والطوابير، ويسجل الطالب بتسجيل رغباته بنفسه، ويمكنه مراجعتها وطباعتها بما يقلل من الأخطاء في إدخال البيانات، ويُتاح للطالب إمكانية تعديل الرغبات لعديد من المرات خلال فترة التنسيق الخاصة بالمرحلة حتى إغلاق الموقع.

وتسهل للطالب تحديد وتسجيل الرغبات بطريقة بسيطة ومريحة مما يمنع حدوث أي أخطاء حيث يوجه الحاسب الطالب خلال عملية تسجيل الرغبات بطريقة سهلة وبسيطة.

تُمكن الطالب فور إعلان نتائج المراحل المختلفة من الحصول على نتيجة التنسيق من موقع التنسيق الإلكتروني على شبكة الإنترنت.

تعليمات مهامة للطلاب

- سيكون متاح لك قائمة بأسماء الكليات والمعاهد التي تقبل من الشعب المختلفة وعليك اختيار رغباتك من بينها.

- الموقع يعرض أيضا الحد الأدنى للقبول بالكليات في السنوات السابقة لتستطيع بناء تصور عن الكليات المناسبة لمجموعك.

- ناقش مع أسرتك ترتيب اختياراتك بعناية، حتى تكون الاختيارات التي ستبديها ممثلة تماما لرغباتك وقدراتك ومجموعة المواد المؤهلة الناجح فيها.

- إذا اختار الطالب إحدى الكليات خارج النطاق الجغرافي المحدد له فإن برنامج الحاسب سيخطره فوراً بأن الرغبة تتعارض مع التوزيع الجغرافي وعليه تعديل الرغبة واختيار الرغبة الصحيحة باستخدام الأسهم كما لن يقبل النظام رغبات الطالب إلا بعد استيفاء كل الرغبات (75 رغبة).