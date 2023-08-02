مكتب التنسيق يوجه نصائح للطلاب: ما تتأخروش.. وركزوا في كتابة الرغبات

أكد الدكتور السيد عطا، رئيس قطاع التعليم والمشرف على أعمال مكتب تنسيق القبول بالجامعات، بدء المرحلة الأولى من تنسيق القبول بالجامعات بإجمالي 112 ألفا و240 طالباً وطالبة، اعتبارا من يوم السبت المقبل 5 أغسطس، وحتى يوم الأربعاء 9 أغسطس، لمدة 5 أيام.

رسالة للطلاب

وقال عطا خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو خليل، ببرنامج «من مصر» المذاع على قناة «CBC»، «يا ريت طلاب المرحلة الذين ينطبق عليهم الحدود ألا يتخلفوا عن التقديم في مرحلتهم المعنية».

وذكر أنه بدءا من يوم السبت المقبل حتى يوم الأربعاء يمكن للطلاب الدخول على موقع التنسيق، ويمكن تعديل الرغبات أكثر من مرة، مضيفًا: «هناك رقم سري على الشهادة وعلى الطلاب الحفاظ على هذا الرقم وعدم نقله لأحد، وهذه نصيحة هامة جدًا وركزوا شوية في كتابة الرغبات».

موعد نهاية المرحلة الأولى

وشدد الدكتور السيد عطا، رئيس قطاع التعليم والمشرف على أعمال مكتب تنسيق القبول بالجامعات على نهاية المرحلة الأولى من التنسيق يوم الأربعاء الساعة 7 مساء.