جهاز مدينة 6 أكتوبر: إزالة فورية لمخالفة بناء في حي البوليفارد

شن جهاز تنمية مدينة 6 أكتوبر، اليوم، حملة لإزالة مخالفات البناء بالقطاعين الشمالي والجنوبي، تنفيذا لتعليمات المهندس عادل النجار، رئيس الجهاز، باستمرار الحملات اليومية الصباحية والمسائية لإزالة مخالفات البناء المتعلقة بشروط ارتفاع المباني والتصدي لأي ظواهر عشوائية خارجة عن القانون للحفاظ على المظهر الحضاري للمدينة.

وقال رئيس جهاز مدينة 6 أكتوبر، إنّ لجنة الإزالات ورئاسة الأحياء تمكنت بمشاركة قوة من قسم شرطة التعمير من تنفيذ قرار إزالة فورية لمخالفة بناء تمثلت في زيادة عن النسبة البنائية بحي البوليفارد (2000 قطعة سابقا) بمعاونة إدارة الأمن وبإشراف محمد عبد العزيز نائب رئيس الجهاز للقطاع الشمالي، إسلام عادل مدير إدارة الازالات والاشغالات وبحضور ماهر سعد القائم بأعمال معاون رئيس الجهاز.

وأضاف النجار، أنّه جرى تنفيذ قرارات إزالة بالحي الأول للقطع أرقام 668، 536، 589، 542، بالمجاورة الثالثة وتم رفع عدادات الكهرباء لقيام أصحابها بتغيير النشاط من سكني إلى تجاري، تحت إشراف رمضان عبدالصمد، نائب رئيس الجهاز للقطاع الجنوبي، ومحمد غندور، طارق عبدالعاطي المشرف على القطاع الجنوبي، ومصطفى عبدالسلام رئيس الحي الأول بمعاونة شرطة التعمير.

وحذّر النجار، من الإقدام على التعدي على الأرصفة وإشغالها والبناء المخالف لشروط التراخيص، مؤكدا أنّ جهاز المدينة يعمل على قدم وساق على مدار 24 ساعة، لإبطال محاولات انتشار العشوائية والحفاظ على المستوى الجمالي والشكل الحضاري للمدينة وتقديم أفضل خدمة لراحة السكان، مؤكدا أنّ الخط الساخن للشكاوي (15100) يعمل على مدار 24 ساعة لاستقبال شكاوى السكان.