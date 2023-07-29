انتظام ضخ المياه بهضبة الأهرام بعد إصلاح كسر مفاجئ بأحد خطوط 6 أكتوبر

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالجيزة، انتظام ضخ المياه بمناطق «هضبة الأهرام، ومساكن الضباط، ومساكن الشباب بالرماية».

إصلاح الكسر المفاجئ

وأشارت شركة مياه الشرب، إلى نهو جهاز مدينة 6 أكتوبر أعمال إصلاح الكسر المفاجئ بخط قطر 1500 مم، والناقل للمياه لمدينة 6 أكتوبر، والمغذي لتلك المناطق.

توفير سيارات مياه صالحة للشرب

جديرُ بالذكر، أنَّ شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالجيزة، وفرت سيارات مياه صالحة للشرب تواجدت بالمناطق المتأثرة بضعف المياه حتى الانتهاء من أعمال الإصلاح.