«السكة الحديد» تعلن تفاصيل تركيب عربات جديدة وتعديل مواعيد بعض القطارات

أعلنت هيئة السكك الحديدية، أنه اعتباراً من غد الخميس الموافق 3 أغسطس الجاري، يتم تعديل تركيب قطار رقم 952 سياحي «بورسعيد - القاهرة»، موضحة أن التعديل سيكون بتركيب 8 عربات ثالثة مكيفة للقطار بنفس جدوله الحالي، لافته إلى أنه تم تعديل مواعيد قيام عدد من القطارات على خط الوجه البحري.

تفاصيل تعديل مواعيد القطارات

وأضافت هيئة السكة الحديد في تقرير لها، أنه تم تعديل ميعاد قيام قطار رقم 47 ركاب «طنطا - دمياط» ليقوم القطار الساعة 4:45 صباحاً بدلاً من الساعة 05:00 صباحاً، كما تم تعديل ميعاد قيام قطار 59 ركاب «طنطا - المنصورة» ليقوم الساعة 01:15 ظهراً بدلاً من الساعة 01:00 ظهراً، فضلاً عن تعديل ميعاد قيام قطار رقم 611 ركاب «بنها - منوف» ليقوم الساعة 10:30 صباحاً بدلاً من الساعة 09:40 صباحاً.

تعديل ميعاد قيام قطار رقم 612 ركاب

وأكدت هيئة السكة الحديد، أنه تم تعديل ميعاد قيام قطار رقم 612 ركاب «منوف - بنها» ليقوم الساعة 10:25 صباحاً بدلا من الساعة 09:35 صباحاً، وتم تعديل ميعاد قيام قطار رقم 613 ركاب «بنها - منوف» ليقوم الساعة 12:35 ظهراً بدلاً من الساعة 12:05 ظهراً، وتم تعديل ميعاد قيام قطار رقم 614 ركاب «منوف - بنها» ليقوم الساعة 12:30 ظهراً بدلاً من الساعة 12:00 ظهراً.

وأشارت الهيئة، إلى استمرار مشروعات تطوير المنظومة سواء بتطوير نظم الإشارات أو بتطوير المزلقانات وتحويلها إلى كباري ما يوفر الوقت والجد ويقلل معدل الحوادث، فضلاً عن إضافة نوعيات جديدة من القطارات.