السكة الحديد تعلن تعديلات على بعض خطوط القطارات للوجهين البحري والقبلي

أعلنت الهيئة القومية لسكك حديد مصر، عن إجراء تعديلات على بعض الخطوط للوجهين البحري والقبلي، مؤكدة استمرار أعمال تطوير المنظومة لتوفير أفضل الخدمات لجمهور الركاب.

تعديل تركيب قطار 955 السياحي

وأضافت الهيئة، في تقرير لها، أنه اعتبارا من يوم الأحد، الموافق 30 يوليو الجاري، يتم تعديل تركيب قطار 955 سياحى «القاهرة - بورسعيد» ليكون بالتركيب «8 عربات ثالثة مكيفة» وبنفس جدوله الحالي.

واعتبارا من يوم الإثنين الموافق 31 من شهر يوليو الجاري، يتم تعديل تركيب قطار رقم «570 – 571» وقطار رقم «572 – 573» سياحى «بورسعيد - الإسكندرية» والعكس ليكونوا بالتركيب «8 عربات ثالثة مكيفة» وبنفس جداولهم الحالي.

تعديل تركيب قطار رقم 186 سياحى

كما أكدت هيئة السكة الحديد، أنه اعتبارا من يوم الثلاثاء، الموافق 1 أغسطس المقبل، يتم تعديل تركيب قطار رقم 186 سياحي «بورسعيد - سوهاج»، ليكون بالتركيب «8 عربات ثالثة مكيفة» وبنفس جدوله الحالي على أن يعود بقطار رقم 185 سياحي «سوهاج - بورسعيد» يوم الأربعاء الموافق الثاني من شهر أغسطس بنفس التركيب وبنفس جدوله الحالي.

واعتبارا من يوم الخميس الموافق 3 أغسطس المقبل، يتم تعديل تركيب قطار رقم 952 سياحى «بورسعيد - القاهرة» ليكون بالتركيب «8 عربات ثالثة مكيفة» وبنفس جدوله الحالي.