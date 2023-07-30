وظائف خالية في بنك مصر.. اعرف الشروط والمهام المطلوبة

أعلن بنك مصر حاجته إلى موظفين جدد للعمل داخل الفروع في مجال أمن المعلومات، شرط أن يكون المتقدم صاحب خبرة وكفاءة عالية وحاصل على شهادة بكالوريوس في التخصصات ذات الصلة.

ووفق المعلن على صفحة بنك مصر على موقع الوظائف لينكد إن، فإن فرص العمل يمكن التقدم لها عبر المنصة المعنية بالوظائف جاءت التفاصيل على هذا النحو:

وظيفة مدير مخاطر أمن المعلومات

المسؤوليات:

- الإشراف على أداء الفريق في مختلف مراحل إدارة مخاطر أمن المعلومات وتقديم التدريب والتوجيه عند الحاجة في بنك مصر.

- ضمان السعة التحميلية لأعضاء الفريق.

- تعامل مع التصعيد الذي تثيره فرق المراسلة التي تشارك الإدارة العليا عند الضرورة.

- دعم الفريق تقنيًا في تقييم وتحليل ومراقبة والإبلاغ عن مخاطر أمن المعلومات.

- مراجعة الضوابط المناسبة بالتنسيق مع أصحاب المخاطر لتقليل المخاطر إلى المستوى المقبول، وفقًا لرغبة البنك في المخاطرة.

- احتفظ بسجل المخاطر من خلال أداة مركز الخليج للأبحاث محدثًا وأبلغ أصحاب المصلحة المعنيين بحالة المخاطر الحالية.

متطلبات الوظيفة:

- درجة البكالوريوس في الهندسة أو علوم الكمبيوتر.CEH أو Security + أو CRISC أو CISM أو CISSP أو الدورات التدريبية ذات الصلة.

- 8 سنوات من الخبرة أمر لا بد منه منها 3 سنوات خبرة في المستوى الإداري.

- يجيد اللغتين العربية والإنجليزية كتابةً وتحدثاً.

- خبرة في استخدام التكنولوجيا والمعدات ذات الصلة (على سبيل المثال، CCTV).

- القدرة على إجراء تقييمات للمخاطر بناءً على سياسات البنك.

- الإلمام بـ PCI DSS وإطار عمل ضوابط أمان العملاء من SWIFT وذكاء التهديداتISO 27001، إطار عمل الأمن السيبراني CBE ولوائح CBE .

وظيفة محلل أول لإدارة المخاطر الأمنية

المسؤوليات:

- تقييم مخاطر أمن المعلومات للأنظمة الجديدة والحالية من خلال التعامل مع مختلف أصحاب المصلحة.

- يحلل المخاطر المحددة ويعين تصنيفات المخاطر بناءً على المعايير المتفق عليها.

- يعين الضوابط المناسبة بالتنسيق مع أصحاب المخاطر لتقليل المخاطر إلى المستوى المقبول وفقًا لرغبة البنك في المخاطرة.

- راقب حالة المخاطر المحددة وفقًا لمؤشرات الأداء الرئيسية و KRI.

- احتفظ بسجل المخاطر من خلال أداة مركز الخليج للأبحاث محدثًا وأبلغ أصحاب المصلحة المعنيين بحالة المخاطر الحالية

متطلبات الوظيفة:

- درجة البكالوريوس في الهندسة أو علوم الكمبيوتر.CEH أو Security + أو CRISC أو CISM أو CISSP أو الدورات التدريبية ذات الصلة.

- 4 إلى 5 سنوات من الخبرة أمر لا بد منه.

- يجيد اللغتين العربية والإنجليزية كتابةً وتحدثاً.

وظيفة مشرف إدارة المخاطر الأمنية

المسؤوليات:

- تقييم مخاطر أمن المعلومات للأنظمة الجديدة والحالية من خلال التعامل مع مختلف أصحاب المصلحة.

- يحلل المخاطر المحددة ويعين تصنيفات المخاطر بناءً على المعايير المتفق عليها.

- يعين الضوابط المناسبة بالتنسيق مع أصحاب المخاطر لتقليل المخاطر إلى المستوى المقبول وفقًا لرغبة البنك في المخاطرة.

- راقب حالة المخاطر المحددة وفقًا لمؤشرات الأداء الرئيسية و KRI.

- احتفظ بسجل المخاطر من خلال أداة مركز الخليج للأبحاث محدثًا وأبلغ أصحاب المصلحة المعنيين بحالة المخاطر الحالية.

متطلبات الوظيفة:

- درجة البكالوريوس في الهندسة أو علوم الكمبيوتر. CEH أو Security + أو CRISC أو CISM أو CISSP أو الدورات التدريبية ذات الصلة.

- من 6 إلى 7 سنوات من الخبرة أمر لا بد منه.

- يجيد اللغتين العربية والإنجليزية كتابة وتحدثا.