ملتقى توظيفي في الجيزة.. اعرف المكان والموعد وطريقة التسجيل

توفر الإدارة المركزية لتمكين الشباب متمثلة في الإدارة العامة للمبادرات الشبابية، العديد من الملتقيات التوظيفية، وذلك بالتعاون مع شركة مايكروسوفت و مؤسسة كير مصر للتنمية من خلال مبادرة توظيف مصر.

وأعلنت الإدارة المركزية لتمكين الشباب، موعد الملتقى التوظيفي ومكان انعقاده، إذ يُقام بنادي طلعت حرب محافظة الجيزة لشركات القطاع الخاص.

ملتقى توظيفي في الجيزة

وكشفت الصفحة الرسمية لوزارة الشباب والرياضة، عن موعد الملتقى التوظيفي، حيث يقام يوم السبت الموافق 5 أغسطس الجاري من الساعة 4 عصرًا إلى 9 مساءا.

ويتمّ عقد الملتقى التوظيفي من أجل تسهيل مهمة البحث عن وظائف، حيث توجد العديد من شركات القطاع الخاص في مجالات مختلفة في مكان واحد ويكون في انتظار المشاركين مسؤول توظيف من كل شركة.

وللتسجيل في الملتقى التوظيفي والتقديم على فرص العمل المختلفة، يمكن الضغط هنا، ولمزيد من المعلومات حول الملتقى التوظيفي اضغط هنا.