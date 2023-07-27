انطلاق ملتقى توظيفي في الشرقية الأحد المقبل.. 2500 فرصة عمل تنتظر الشباب

تنظم محافظة الشرقية الأحد المقبل ملتقى توظيفي موسع لتشغيل أبناء المحافظة والقرى المجاورة، بمقر مدرسة الشهيد محمود منير يونس الثانوية العسكرية بمدينة فاقوس، من الساعة العاشرة صباحا وحتى الثالثة بعد الظهر.

وتوفر المنشآت الصناعية المشاركة في الملتقي 2500 فرصة عمل وتمنح الشباب مرتبات متميزة مع تأمين اجتماعي وصحي وحوافز، بالإضافة إلى توفير سكن للشباب المغترب ووسيلة انتقال مجانية ومزايا متنوعة، ويمكن التسجيل للحضور بالملتقي علي الرابط التالي https://forms.gle/BYadacWnLS9bBW676

تنظيم الملتقيات التوظيفية للحد من البطالة

وأكد الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية أهمية تنظيم ملتقيات التوظيف لإتاحة الفرصة أمام الشباب في الحصول على فرصة عمل تناسب المؤهلات والقدرات والإمكانيات، لتدر عليه دخلا ثابتا يسهم في تحسين مستوى معيشته وتوفير حياة كريمة.

أشاد محافظ الشرقية بدور مديرية التربية والتعليم بالتعاون مع الجهات المعنية في تنظيم الملتقيات التوظيفية التي تهدف إلى التصدي لظاهرة البطالة، وتوفير فرص عمل حقيقية للشباب تساهم في تحقيق الاستقرار المعيشي والأسري وتوفير حياه أفضل للمواطنين.