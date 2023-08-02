الحالة المرورية في شوارع وميادين القاهرة.. «كثافات أعلى كوبري أكتوبر» (فيديو)

استعرض برنامج «صباح الخير يا مصر» المُذاع عبر القناة الأولى، الحالة المرورية اليوم على الشوارع والميادين الرئيسية، حيث قالت الإعلامية لمياء حمدين، إنّ هناك كثافات مرورية أعلى كوبري أكتوبر تجاه ميدان رمسيس، بينما شارع رمسيس نفسه يشهد كثافات مرورية تقل تدريجيا وصولا لمنطقة غمرة.

كثافات نسبية عند الوالي وكوبري الساحل

وأضافت «حمدين»: «كوبري 15 مايو المتجه للمهندسين يشهد كثافات مرورية، بينما توجد سيولة مرورية على شارع بورسعيد وصولا لمنطقة الزواية الحمراء، ويوجد كثافات نسبية عند منطقة الوالي وكوبري الساحل والأميرية»، متابعة أن الكورنيش من منطقة المضلات حتى وسط البلد يشهد كثافات مرورية.

الحالة المرورية بالجيزة

وبالنسبة لمحافظة الجيزة، تابعت: «شارع الهرم يشهد كثافات مرورية تزداد مع ساعات الذروة الصباحية، بينما يوجد تباطؤ في حركة السيارات على باقي شارع الهرم الرئيسي بسبب غلق الطريق في تقاطعه مع المريوطية».

وأشارت إلى وجود كثافات مرورية أعلى كوبري الجيزة المعدني وشارع فيصل، وتظهر كثافات في شارع السودان حتى جامعة القاهرة وميدان النهضة وصولا لمنطقتي إمبابة وبولاق، متابعة أنّ هناك كثافات مرورية أعلى محور صفط تزيد في الاتجاه لجامعة القاهرة.

وأكدت استمرار غلق الطريق أمام القادمين من أكتوبر في اتجاه الدائري، وبالتالي يكون الاتجاه عبر نفق حازم حسن ومنه لمحور 26 يوليو إجباريا، مشيرة إلى وجود كثافات مرورية أعلى كوبري 15 مايو المتجه للمهندسين أو العكس وذلك بسبب أعمال التوسعة التي تجرى على الكوبري الآن.