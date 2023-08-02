«سافر الغردقة بأسعار مخفضة».. استمتع بالبحر والأماكن الساحلية

البحث عن عروض مناسبة من الشركات السياحية المختلفة للسفر والتوفير بدلا من إنفاق كثير من الأموال، يشغل بال كثير من الراغبين في الاستمتاع بالبحر والجلوس على الشواطئ وزيارة الأماكن الساحلية، هربا من ارتفاع درجات الحرارة في فصل الصيف.

وإلى جانب الرحلات التي تطلقها وزارة الشباب من آن لآخر، تقدّم العديد من الشركات والجمعيات رحلات إلى الغردقة بأسعار مناسبة للكثيرين.

رحلات للغردقة بأسعار مخفضة

ويمكن السفر إلى الغردقة وفق إعلان إحدى شركات السياحة، والإقامة في بيوت الشباب، وهو ما نعرض تفاصيل أسعاره السطور التالية:

1- نادي الرياضات البحرية بالغردقة.

2- بيت الشباب بالغردقة.

3- المدينة الشبابية بالغردقة.

اولا: نادي الرياضات البحرية يقع في الممشى السياحي بجوار مصر للطيران.

ويصل الحد الأقصى لسعر الغرف الثلاثية في النادي لنحو 580 جنيها، والغرف الثنائية 505 جنيهات، وهو سعر شامل الإفطار- جميع الغرف مكيفة- له شاطئ خاص به- ومزود بحمام سباحة أوليمبي- حمام سباحة أطفال وملاعب.

ثانيا: بيت الشباب بالغردقة

يقع في مدخل الغردقة بجوار متحف الأحياء المائية.

يصل سعر الغرفة الثنائي إلى نحو 210 جنيهات، كما يصل سعر الغرفة الثلاثية لـ255 جنيها، وسعر الغرفة الرباعي 300 جنيه، وهو سعر شامل الإفطار يقع على البحر مباشرة.

3- المدينة الشبابية بالغردقة تقع بجوار متحف الأحياء المائية، بجوار جمعية بيوت الشباب المصرية، وتطل المدينة على البحر مباشرة، ولها شاطئ خاص بها، وجميع الغرف مكيفة، إضافة إلى وجود قاعات وملاعب وجيم وبنج وتنس.

يصل سعر الغرفة الثنائي إلى نحو 456 جنيها، والغرفة الثلاثي 531 جنيها، الغرفة الرباعي 710 جنيهات.