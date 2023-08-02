الاستعلام عن قيمة فاتورة كهرباء أغسطس 2023 بعنوان المشترك

بدأ نحو 29 مليون من مشتركي قطاع الكهرباء على مستوى جميع الفروع والادارات لايرادات وشبكات شركات توزيع الكهرباء الـ9 على مستوى جميع المحافظات، الاستعلام عن قيمة استهلاك فاتورة الكهرباء عن شهر أغسطس 2023.

طرق الاستعلام عن فاتورة الكهرباء عن شهر أغسطس 2023

وحددت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، في منشور عبر صفحتها على فيس بوك، 7 خطوات للاستعلام عن قيمة استهلاك فاتورة الكهرباء عن شهر أغسطس 2023 عن طريق عنوان المشترك، كما يلي.

1. الدخول على الموقع الإلكتروني الرسمي بوزارة الكهرباء والطاقة المتجددة https://www.eehc.gov.eg/eehcportal.

2. الضغط على قسم الخدمات.

3. الضغط على خانة الاستعلام عن الفواتير المباشرة.

4. كتابة البيانات الخاصة.

5. تدوين الرقم القومي المكون من 14 رقما.

6. كتابة رقم العداد المكون من 10 أرقام.

7. الضغط على زر الاستعلام.