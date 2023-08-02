ماذا فعلت فيضانات الصين؟.. وفاة 20 شخصا وإصابة وفقدان العشرات

خلال الأربعين ساعة الماضية، عانى مئات الأشخاص العالقين بسبب فيضانات الصين، إذ أن هطول الأمطار بغزارة يوازي نفس معدل شهر يوليو كامل، على العاصمة بكين ومقاطعة خوباي المجاورة والتي أدت إلى 20 قتيلا على الأقل، بالإضافة إلى عشرات المفقودين والعالقين، وفق ما نشر بتليفزيون الصين المركزي.

فيضانات الصين

وضربت العاصفة دوكسوري جنوب شرقي الصين حتى وصلت شمالا حتى إقليم فوجيان، ثم بدأ هطول أمطار غزيرة على العاصمة والمناطق المجاورة، وأدت فيضانات الصين إلى إغراق الطرق وقطعت خطوط اتصالات.

وكانت المناطق الريفية في بكين هي الأكثر تضررًا بسبب حالة الطقس، حيث أجلت الحكومة نحو 100 ألف من المواطنين من سكان العاصمة البالغ عددهم 22 مليون شخص.

آثار الفيضانات

وعلى طول نهر مينتوغو في المدينة التي تحمل نفس الاسم، انقطعت المياه عن نحو 150 ألف منزل، ووفرت الحكومة نحو 45 صهريجا لتوفير الإمدادات الطارئة، وفق ما نشر بصحيفة بكين ديلي.

ونشرت وسائل الإعلام الصينية العديد من مقاطع الفيديو الصور التي تظهر الآثار التي خلفها فيضانات الصين، بعضها لصور لقطارات عالية السرعة وهي متوقفة منذ 40 ساعة، وسط نفاد الطعام والماء، فيما تقوم المروحيات العسكرية بتوفير المؤن والأغطية للمتواجدين في القطار.