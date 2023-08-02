إصابة 7 أشخاص في انقلاب سيارة على طريق صحراوي بني سويف الزعفرانة

أصيب 7 أشخاص من أسرة واحدة، بينهم ثلاث أطفال، بإصابات متنوعة، اليوم الأربعاء، في حادث انقلاب سيارة ملاكي على الطريق الصحراوي بني سويف الزعفرانة أمام مدخل طريق دير الأنبا انطونيوس، وجرى نقل المصابين إلى مستشفى رأس غارب العام لتلقي الإسعافات الأولية والعلاج اللازم.

4 سيارات إسعاف لنقل المصابين إلى المستشفى

ودفع مرفقا إسعاف بني سويف والبحر الأحمر، بأربع سيارات لنقل المصابين في الحادث إلى مستشفى رأس غارب العام بمحافظة البحر الأحمر لقربها من مكان الحادث، لتلقي العلاج والإسعافات الأولية

أسماء المصابين في الحادث

وتبين أن المصابين في الحادث هم: إدوارد عدلي رزق الله 40 سنة، مقيم محافظة بني سويف، مصاب بكدمات متفرقة بالجسم، وأبناؤه ماريا 3 سنوات، مصابة بكدمات متفرقة بالجسم، وفلوباتير، سنتان، مصاب بكدمات متفرقة بالجسم، وكيرلس ومصاب بكدمات متفرقة بالجسم، ومريم سمير فهيم 32 سنة مقيمة بني سويف، مصابة اشتباه كسر بالحوض واشتباه ما بعد الارتجاج، وإيهاب سمير فهيم 32 سنة مقيم بني سويف، مصاب بخلع بالكتف الأيمن وكدمات متفرقة بالجسم، مريم سمير ناشد 34 سنة، مقيمة بني سويف، مصابة جرح قطعي بالجبهة حوالي 1 سم وكدمات متفرقة بالجسم.

جرى نقل المصابين إلى مستشفى رأس غارب العام لتلقي العلاج والاسعافات الأولية اللازمة وجار اتخاذ الإجراءات القانونية وتحرير محضر بالحادث.