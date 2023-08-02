رئيس مجلس الادارة:

د. محمود مسلم

رئيس التحرير:

أحمد الخطيب

رابط موقع التنسيق للجامعات 2023.. اعرف موعد انتهاء التسجيل بأول مرحلة

كتب:

محمد سامي الكميلي
12:18 م | الأربعاء 02 أغسطس 2023
الدكتور محمد أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي

الدكتور محمد أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي

أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، فتح رابط موقع التنسيق للجامعات 2023 - 2024، لطلاب المرحلة الأولى من التنسيق اعتبارا من السبت المقبل، حتى الأربعاء 9 أغسطس 2023، معلنة الحد الأدنى للقبول بالكليات للشعبتين العلمي «علوم - رياضة» والأدبي.

رابط موقع التنسيق للجامعات 2023 - 2024

وأوضحت وزارة التربية والتعليم، في بيان رسمي لها، أنّ الحد الأدنى للقبول بالكليات للمرحلة الأولى عبر رابط موقع التنسيق للجامعات 2023 - 2024، في الشعبتين العلمي والأدبي، جاء كما يلي.

- الحد الأدنى للمرحلة الأولى الشعبة العلمية علوم 362 درجة فأكثر أي بنسبة 88.29 فأكثر بعدد طلاب 22304.

- الحد الأدنى للمرحلة الأولى الشعبة العلمي الهندسية - علمي رياضة - 342 درجة فأكثر أي بنسبة 83.41% فأكثر بعدد طلاب 15013.

- الحد الأدنى للمرحلة الأولى الشعبة الأدبية 289.5 درجة فأكثر أي بنسبة 70.61% فأكثر بعدد طلاب 74923، مؤكدة أن إجمالي عدد طلاب الشعبة الأولى بمختلف الشعبتين 112240 طالبا.

رابط موقع التنسيق للجامعات 2023 - 2024 

وأكدت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، أنّ القبول بالجامعات والمعاهد يكون عن طريق رابط موقع التنسيق للجامعات  www.tansik.digital.gov.eg .

مواعيد إدخال الرغبات على رابط موقع التنسيق للجامعات 2023 - 2024  

وأعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، مواعيد إدخال الرغبات على رابط موقع التنسيق للجامعات 2023 - 2024، كما يلي.

- إذا كانت عن طريق الذهاب للمعامل الموجودة بالجامعات، فيتم فتحها اعتبارًا من الساعة 9 صباحًا وحتى 3 عصرًا يوميًا خلال أيام المرحلة المقرر لها 5 أيام فقط.

- يمكن للطالب التقدم أيضًا عن طريق الكمبيوتر أو الموبايل من خارج الجامعات وسيكون الموقع متاحا لمدة 24 ساعة طوال أيام المرحلة على الانترنت.

- ينتهي إدخال أو تعديل الرغبات الساعة 7 مساء في آخر أيام المرحلة. 

اقرأ المزيد:

«التعليم العالي»: 165 ألف طالب سجلوا في اختبارات القدرات على موقع التنسيق

مصدر بـ«التعليم العالي» يكشف موعد إعلان تنسيق الجامعات المرحلة الثانية 2023

مصادر بـ«التعليم العالي»: تسجيل رغبات تنسيق المرحلة الأولى تجريبيا الجمعة المقبل

متحدث التعليم العالي يوضح تفاصيل تنسيق المرحلة الأولى.. كم رغبة للطالب؟

«التعليم العالي»: مستعدون لاستقبال 900 ألف طالب جديد بالمعاهد والجامعات
بقلم محمد سامي الكميلي