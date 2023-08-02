رابط موقع التنسيق للجامعات 2023.. اعرف موعد انتهاء التسجيل بأول مرحلة

أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، فتح رابط موقع التنسيق للجامعات 2023 - 2024، لطلاب المرحلة الأولى من التنسيق اعتبارا من السبت المقبل، حتى الأربعاء 9 أغسطس 2023، معلنة الحد الأدنى للقبول بالكليات للشعبتين العلمي «علوم - رياضة» والأدبي.

رابط موقع التنسيق للجامعات 2023 - 2024

وأوضحت وزارة التربية والتعليم، في بيان رسمي لها، أنّ الحد الأدنى للقبول بالكليات للمرحلة الأولى عبر رابط موقع التنسيق للجامعات 2023 - 2024، في الشعبتين العلمي والأدبي، جاء كما يلي.

- الحد الأدنى للمرحلة الأولى الشعبة العلمية علوم 362 درجة فأكثر أي بنسبة 88.29 فأكثر بعدد طلاب 22304.

- الحد الأدنى للمرحلة الأولى الشعبة العلمي الهندسية - علمي رياضة - 342 درجة فأكثر أي بنسبة 83.41% فأكثر بعدد طلاب 15013.

- الحد الأدنى للمرحلة الأولى الشعبة الأدبية 289.5 درجة فأكثر أي بنسبة 70.61% فأكثر بعدد طلاب 74923، مؤكدة أن إجمالي عدد طلاب الشعبة الأولى بمختلف الشعبتين 112240 طالبا.

رابط موقع التنسيق للجامعات 2023 - 2024

وأكدت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، أنّ القبول بالجامعات والمعاهد يكون عن طريق رابط موقع التنسيق للجامعات www.tansik.digital.gov.eg .

مواعيد إدخال الرغبات على رابط موقع التنسيق للجامعات 2023 - 2024

وأعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، مواعيد إدخال الرغبات على رابط موقع التنسيق للجامعات 2023 - 2024، كما يلي.

- إذا كانت عن طريق الذهاب للمعامل الموجودة بالجامعات، فيتم فتحها اعتبارًا من الساعة 9 صباحًا وحتى 3 عصرًا يوميًا خلال أيام المرحلة المقرر لها 5 أيام فقط.

- يمكن للطالب التقدم أيضًا عن طريق الكمبيوتر أو الموبايل من خارج الجامعات وسيكون الموقع متاحا لمدة 24 ساعة طوال أيام المرحلة على الانترنت.

- ينتهي إدخال أو تعديل الرغبات الساعة 7 مساء في آخر أيام المرحلة.