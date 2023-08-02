ضبط 6 أطنان بلاستيك مجهولة المصدر داخل مصنع بالشرقية

ضبطت مديرية التموين بمحافظة الشرقية، 6 أطنان مستلزمات إنتاج تستخدم في تصنيع البلاستيك داخل أحد المصانع بمركز بلبيس.

التفتيش على المصانع في مركز بلبيس

وتفصيلًا، شنت إدارة تموين بلبيس حملة تموينية، برئاسة أحمد حسين مدير الإدارة ومفتشي الإدارة، للتفتيش على المصانع في مركز بلبيس للرقابة على المنتجات وضمان جودتها، وأسفرت الحملة عن تحرير محضر رقم (22219) جنح قسم شرطة بلبيس، ضد مسئول مصنع لتصنيع خامات البلاستيك بالمنطقه الصناعية - انشاص الرمل، وجرى التحفظ على 6 أطنان من المواد البلاستيكية ومستلزمات لإنتاج الخرز البلاستيك وكميات من الخرز البلاستيك كمنتج نهائي مجهولة المصدر وبدون فواتير، وإدارة مصنع بدون ترخيص من الجهات المختصة.

تكثيف الحملات التموينية والرقابية

وجاء ذلك تنفيذا لتكليف الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، لفايزة عبد الرحمن وكيلة وزارة تموين الشرقية، بتكثيف الحملات التموينية والرقابية المفاجئة على محطات الوقود والمخابز والمصانع والأنشطة التجارية المتواجدة بنطاق المحافظة، للتأكد من التزام أصحابها بالاشتراطات التموينية ومراجعة تراخيصها، والتأكد من وصول الدعم لمستحقيه واتخاذ الإجراءات القانونية حيال غير الملتزمين.