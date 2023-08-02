أسعار الجامعات في روسيا 2023.. رخيصة وتناسب جميع الطلاب

مع بدء إعلان المؤشرات الأولى عن تنسيق الثانوية العامة، بدأ الكثير من أولياء الأمور والطلاب المصريين في البحث عن أسعار الجامعات في روسيا 2023، من أجل معرفة أرخص وأفضل المميزات التي تميز كل جامعة عن غيرها في روسيا من أجل الالتحاق بها.

أسعار الجامعات في روسيا 2023 لطلاب الثانوية

ويحصل الطلاب المصريين والأجانب الحاصلين على شهادة الثانوية العامة، على الشهادات الجامعية المرموقة بسعر معقول جدًا، إذ أن أسعار الجامعات في روسيا 2023 قد تختلف عن بعضها البعض، ولكنها أقل سعرا عن مثيلاتها في أوروبا، مع توافر جودة التعليم التي لا تقل شأنًا عن الجامعات الأوروبية.

ووفق وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، فإنه يتم تحديد أسعار الجامعات في روسيا 2023، وذلك طبقا للشروط المفروضة على الجامعات، التي لا يجب أن تقل عن المبلغ الذي تنفقه الوزارة على خدمات الجامعة والطلاب، وهي كالتالي:

جامعة بشكيريا الحكومية الطبية

جامعة بشكيريا هي واحدة من أفضل الجامعات الروسية، تقع في مدينة أوفا التي تبعد عن موسكو ساعتين بالطائرة، حيث تقدم مستوى تعليمي متميز في المجال الطبي، وتبلغ تكلفة الدراسة بها خلال السنة مع السكن ما يقرب من 2200 دولار.

جامعة سانت بطرسبورج، تأتي في المرتبة الثانية كأفضل الجامعات الروسية في المجال الطبي من حيث مستوى التعليم، حيث تأسست عام 1897م، وتكون تكلفة السنة التحضيرية نحو 2550 دولارا أمريكيا، والطب البشري باللغة الروسية نحو 4300 دولار أمريكي، كما أن الطب البشري الدراسة باللغة الإنجليزية يصل تكلفته إلى 5450 دولارا.

أسعار الجامعات في روسيا 2023.. البكالوريوس

تصل أسعار الجامعات في روسيا 2023 لنظام البكالوريوس، كحد أدنى إلى 122500 روبل، ما يعادل 1750 دولارا أمريكيا في السنة، وتستغرق الدراسة 4 سنوات، وبعد انتهاء المدة والنجاح يحصل الطلاب على درجة البكالوريوس.

أسعار الجامعات في روسيا 2023.. برنامج المختص

وتتراوح أسعار الجامعات في روسيا 2023 في برنامج المختص، ما بين 240-260 ألف روبل، ما يعادل 3430 إلى 3715 دولارا أمريكيا في السنة، وتستغرق الدراسة في برنامج المختص نحو 5 سنوات على الأقل ولها مجال عملي تطبيقي أكثر بالمقارنة مع برامج البكالوريوس، إذ يحصل الطالب بعد التخرج على درجة المختص وعلى شهادة التعليم العالي.

أسعار الجامعات في روسيا 2023.. الدراسات العليا

وتبلغ أسعار الجامعات في روسيا 2023 بنظام الدراسات العليا 147000 روبل ما يعادل 2100 دولار أمريكي في السنة كحد أدني، وتبلغ قيمة الحد الأقصى 460000 روبل ما يعادل 6570 دولارا أمريكيا، وتصل مدة الدراسة إلى سنتين، ويحصل منها الطالب على درجة الماجستير أو الدكتوراه في التخصص.