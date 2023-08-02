«مصر للتميز الحكومي» و«الأزهر» يبحثان تفعيل نظام الجوائز داخل قطاعات المشيخة

التقى فريق عمل جائزة مصر للتميز الحكومي وقيادات قطاعات مشيخة الأزهر الشريف، لبحث آليات تفعيل جوائز التميز الداخلية على مستوى القطاعات الرئيسية للمشيخة.

وخلال اللقاء، أشارت سهى سعيد، المدير التنفيذي لجائزة مصر للتميز الحكومي إلى أنّ إطلاق الجوائز الداخلية يأتي من حرص إدارة جائزة مصر للتميز الحكومي على تنفيذ أهداف رؤية مصر 2030، لدعم جهود الدولة لنشر وتعميق ثقافة التميز والتطوير المؤسسي بقطاعات الدولة المختلفة، والتي تهدف في النهاية إلى تحسين جودة حياة المواطن، وتعزيز ريادة وتنافسية الدولة المصرية إضافة إلى العمل على رفع درجة جاهزية المؤسسات واستدامة التميز بها، وتأهيلها للمشاركة في الجائزة الوطنية «جائزة مصر للتميز الحكومي».

مبادرة المشيخة لتدشين نظام جوائز التميز الداخلي

كما أشادت سهى سعيد بمبادرة المشيخة، لتدشين نظام جوائز التميز الداخلي، واستعدادها الكامل لتوفير كافة المتطلبات لتطبيق النظام على مستوى قطاعات المشيخة، مؤكدة حرص إدارة الجائزة على تقديم الدعم الفني الكامل، وذلك في إطار التأكيد على تعميق هذه الثقافة، فضلًا عن المساهمة في تحقيق الشفافية وحوكمة ونزاهة مراحل الجائزة.

فريق عمل الجوائز الداخلية

من جانبه، استعرض دكتور محمد عبد السلام، مدير جوائز المؤسسات التعليمية، مهام ومسؤوليات فريق عمل الجوائز الداخلية، والذي سيعد بمثابة حلقة الوصل المباشرة مع فريق إدارة جائزة مصر للتميز الحكومي للتنسيق لعمليات إدارة الجوائز الداخلية، والمخطط العام لإدارة الجوائز الداخلية، بدايةً من الإعلان عن الجوائز، تدريب سفراء التميز ثم فتح باب الترشح والذي تتبعه عمليات التقييم مع توضيح هيكلية فرق التقييم وآلية وأدوات التقييم وكذلك مراحل التقييم التي تشمل التقييم المكتبي، التقييم التوافقي، إعداد قائمة المرشحين المختصرة، الزيارات الميدانية وصولا إلى التحكيم واعتماد النتائج وتكريم الفائزين بالإضافة إلى تعميم افضل الممارسات للاستفادة منها في عمليات التحسين والتطوير في الدورات القادمة.

مجهودات إدارة الجائزة لنشر ثقافة التميز

في الوقت ذاته، أشاد الدكتور إسماعيل الحداد الأمين العام للمجلس الأعلى للأزهر الشريف، بمجهودات إدارة الجائزة لنشر ثقافة التميز والحرص على التواصل والتنسيق المستمر، مشيرا إلى حرص الأزهر على المشاركة بفاعلية في أعمال الدورة القادمة لجائزة مصر للتميز الحكومي.