كليات تقبل من دبلوم تجارة 2023.. اعرف نظام وشروط التقدم للامتحان

حددت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، الكليات التي تقبل من دبلوم تجارة 2023، مؤكدة على المتقدم من الطلاب الحاصلين على دبلوم المدارس الثانوية الصناعية نظام الثلاث سنوات، أنّ يكون حاصلا على مجموع 70% فأكثر، ولا ينطبق هذا الشرط على الطلاب الحاصلين على دبلوم المدارس الثانوية الصناعية نظام الخمس سنوات والمعاهد الفنية الصناعية.

قائمة الكليات التي تقبل من دبلوم تجارة 2023

وبالتزامن مع تحديد الكليات التي تقبل من دبلوم تجارة، أكدت وزارة التعليم العالي، عبر الموقع الرسمي للمجلس الأعلى للجامعات، أنّ اختبارات القبول بالكليات تعقد بكليات الهندسة في جامعات القاهرة والزقازيق وكفر الشيخ وأسيوط لخريجي أعوام 2021 و2022 و2023، ويتم الاختبار في مواد اللغة الإنجليزية والميكانكيا والفيزياء والكيمياء والرياضة بفرعيها الجبر والهندسة الفراغية ورياضة 2 «التفاضل والتكامل».

وتضم قائمة الكليات التي تقبل من دبلوم تجارة 2023، كليات التجارة والمعاهد الفنية التجارية، ومعاهد العلوم الإدارية والجامعة العمالية ومعاهد اللغات والمعاهد الفنية الصحية والأكاديمية الدولية للهندسة وعلوم الإعلام وبعض التخصصات في كليات التربية وكليات السياحة والفنادق.

قواعد نظام التقدم لكلية التجارة

وحددت وزارة التعليم العالي، قواعد نظام التقدم لامتحان المعاهد والدبلومات الفنية لكلية التجارة، أهمها توحيد فرص التقدم لامتحانات الدبلومات والمعاهد ليصبح للطالب فرصتين متتاليتين يتم احتسابهما ابتداءا من عام حصول الطالب على المؤهل، على أن يطبق ذلك على الطلاب الحاصلين على الدبلومات والمعاهد الفنية لعام 2022، والمتقدمين لامتحانات الدبلومات والمعاهد اعتباراً من عام 2023/2024.

وتشمل القواعد أيضا عدم السماح للطلاب الحاصلين على دبلومات المدارس الفنية دفعتي 2021 و2022، والذين تم ترشيحهم بالفعل عن طريق مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد إلى إحدى الكليات التي يتم إجراء اختبارات الدبلومات والمعاهد لها، وشددت وزارة التعليم العالي على الطلاب بضرورة الالتزام بكتابة البيانات وأرقام التليفونات صحيحة محل الإقامة والمحافظة المذكورة ببطاقة الرقم القومي أو الموجودة بشهادة الميلاد.