يترقب طلاب الدبلومات الفنية موعد بداية التنسيق للقبول بالكليات والمعاهد في العام الدراسي الجديد، بعد ظهور نتيجة الدور الأول، ومن المرتقب أن يبدأ تسجيل رغبات الدبلومات والمعاهد الفنية خلال الأيام المقبلة، إذ يتاح كليات ومعاهد تقبل الحاصلين على دبلوم تجارة نظام 3 سنوات بأكثر من 60% التي يمكن الالتحاق بها للعام الدراسي المقبل.

كليات ومعاهد تقبل الحاصلين على دبلوم تجارة نظام 3 سنوات بأكثر من 60%

وهناك مجموعة من الكليات والمعاهد تقبل الحاصلين على الدبلوم الفني التجاري نظام 3 سنوات بأكثر من 60%، ويمكن للطلاب الالتحاق بها، حيث يتاح أمام طلاب الدبلوم التجاري 3 سنوات القبول بكليات التجارة وبرنامج التعليم التبادلي من جميع الشعب، وفقًا لقواعد التوزيع الجغرافي، ويشترط اجتياز الطالب الاختبارات التي تجرى للطلاب المرشحين.

ويتاح أيضا لطلاب الدبلوم التجاري القبول بالمعاهد العالية الخاصة من الحاصلين على الثانوية التجارية نظام 3 سنوات، بشرط الحصول على 60% فأكثر، ويجرى القبول بها في ضوء رغبة الطالب خارج قاعدتي القبول الجغرافي والإقليمي، كما يتاح لهم التقديم في القبول بالمعاهد العالية الخاصة شعبة نظم المعلومات والعلوم الإدارية.

مؤشرات تنسيق الدبلومات الفنية 2023 تجاري

وحتى تلك اللحظة لم يعلن تنسيق الدبلومات الفنية 2023 تجاري والذي من المرتقب أن يعلن عنه بعد انتهاء تسجيل الرغبات وإعلان نتيجة الترشيح، لكن يمكن للطلاب الاسترشاد بنتائج القبول بالكليات والمعاهد لشهادة تجارة نظام 3 سنوات في تنسيق الأعوام السابقة آخرها عام 2022، وجاء كالتالي:

معهد فني صحي المنصورة

معهد فني صحي الزقازيق

معهد فني صحي طنطا

معهد فني صحي إسماعيلية

معهد فني صحي بنها

فنى صحي جنوب الوادي

معهد فني صحي الإسكندرية

معهد فني صحي بني سويف

تكنولوجيا الإدارة بور سعيد

معهد فني صحي سوهاج

معهد فني صحي أسوان

تجارة بورسعيد

تجارة انتساب موجه بور سعيد

تجارة كفر الشيخ

تجارة قناة السويس

تجارة المنصورة

تجارة دمياط

تربية طنطا

تجارة السويس

تجارة انتساب موجه كفر الشيخ

تجارة انتساب موجه قناة السويس بالإسماعيلية

تربية كفر الشيخ

تربية حلوان

تجارة الزقازيق

تجارة طنطا

تجارة انتساب موجه دمياط

تجارة انتساب موجه المنصورة

تجارة أسوان

تربية مدينة السادات

تجارة الإسكندرية

تجارة دمنهور

تجارة جنوب الوادي

تجارة العريش

تجارة انتساب موجه السويس

تربية سوهاج

تجارة أسيوط

تجارة مدينة السادات

تجارة القاهرة

تجارة بنها

تجارة انتساب موجه طنطا

تجارة انتساب موجه الإسكندرية

تجارة انتساب موجه دمنهور

تجارة انتساب موجه الزقازيق

تجارة المنوفية بشبين الكوم

تجارة عين شمس

تجارة انتساب موجه جنوب الوادي

تجارة سوهاج

تجارة و إدارة أعمال حلوان

تجارة بني سويف

تجارة انتساب موجه العريش

تجارة انتساب موجه أسوان

تجارة انتساب موجه القاهرة

تجارة انتساب موجه أسيوط

تجارة انتساب موجه بنها

تجارة انتساب موجه المنوفية بشبين الكوم

تجارة انتساب موجه مدينة السادات

تجارة انتساب موجه سوهاج

تجارة انتساب موجه عين شمس

تجارة انتساب موجه بني سويف

تجارة و إدارة أعمال انتساب موجه حلوان

تكنولوجيا وتنمية الزقازيق علوم مالية و إدارية

السياحة والفنادق تعليم تبادلي أسكندرية

السياحة والفنادق تعليم تبادلي حلوان

الفني التجارى بالروضة

تشغيل المطاعم بنظام التعليم التبادلي جامعة الفيوم

معهد عالي دراسات تعاونيه وإدارية بالمنيرة بمصروفات

الفني التجاري ببنها

الفني التجاري بدمنهور

سكرتاريه بكلية رمسيس بالقاهرة طالبات

كلية تكنولوجيا الخدمات الفندقية والسياحية شرق بورسعيد

الفني التجاري بالإسكندرية

الإدارة والسكرتارية والحاسب بكلية البنات القبطية بالعباسية إدارة وسكرتارية

الفني التجارى باسوان

العالي للحاسبات والمعلومات شعبة نظم طنطا

جامعة عمالية شعبة الفندقة مدينة نصر

ج.عمالية علاقات صناعية بمدينة نصر

الفني التجاري بأسيوط

الإدارة والسكرتارية بمصر القديمة

الإدارة والسكرتارية والحاسب بكلية البنات نظم المعلومات الإدارية

الفني التجاري بطنطا

الفني التجاري بالمطرية

معهد العباسية للعلوم التجارية والحاسبات الالية ش(نظم معلومات)

كلية تكنولوجيا الخدمات الفندقية والسياحية طيبة

الفني التجاري بقنا

الفني التجاري بشبرا

معهد العباسية للعلوم التجارية والحاسبات الآلية

العالي دراسات نوعية جيزه لنظم المعلومات الإدارية

الفني التجاري بالزقازيق

معهد السويس لنظم المعلومات الإدارية

ج.عمالية علاقات صناعية إسكندرية

معهد عالي حاسبات شعبة نظم معلومات إدارية بشبرا الخيمة

الفني التجاري بسوهاج

الفراعنة العالي إدارة أعمال

معهد الألسن العالي بمدينة نصر شعبة (إدارة - محاسبة - تجارة خارجية)

الفني التجاري بالعريش

عالي درسات نوعية بالجيزة قسم العلوم التجارية

معهد عالي حاسبات شعبة علوم الإدارة بشبرا الخيمة

معهد الألسن العالي بمدينة نصر لنظم المعلومات الإدارية

الفني التجاري بالمحله الكبرى

الفني التجاري بالمنصورة

ج.عمالية علاقات صناعية طنطا

نظم معلومات ادارية قطاميه

الفراعنة العالي لنظم المعلومات الإدارية مريوطية بالهرم

معهد الجيزة العالى للعلوم الادارية بطموه جيزة شعبة نظم معلومات

الفني التجارى ببور سعيد

الفني التجارى بدمياط

الفني التجارى بقويسنا

الدلتا العالي للحاسبات بالمنصورة لنظم المعلومات الإدارية

ج.عمالية علاقات صناعية زقازيق

العالي حاسبات و نظم تجمع أول

المعهد العالى للعلوم الادارية بسوهاج

ج.عمالية علاقات صناعية اسيوط

معهد القاهرة الجديدة للعلوم الادارية والحاسب الالى بالتجمع الاول (شعبة ادارة)

العالي للعلوم الإداريه 6 اكتوبر

الجزيره العالي حاسب ونظم معلومات ادارية (شعبة نظم) بالمقطم

المعهد العالى للعلوم الادارية بأوسيم جيزة

المعهد العالى للعلوم الادارية ببنى سويف

الاكاديمية الدولية للهندسة وعلوم الاعلام (شعبة ادارة الاعمال)

المعهد العالى لنظم التجاره الالكترونيه سوهاج (شعبة نظم)

ج.عمالية علاقات صناعية بني سويف

العالي للحاسبات والمعلومات شعبة أعمال دولية طنطا

العالي دراسات متطوره بالهرم ش تجارة ومحاسبة

معهد القاهرة الجديدة للعلوم الادارية والحاسب الالى بالتجمع الاول (شعبة التسويق)

معهد الوادى العالي للعلوم الأدارية قسم نظم معلومات

ج.عمالية علاقات صناعية منصوره

معهد سيناء العالى للدراسات النوعية بمدينة العريش ش. علوم ادارية (بالمقر البديل بالاسماعيلية)

العالي للحاسب ونظم المعلومات ش إدارة تجمع خامس

المعهد العالى للعلوم التجارية بالمحلة الكبرى شعبة نظم معلومات

العالي للعلوم الإدارية بالقطامية إدراة أعمال

الجزيرة العالي شعبة تجارة المقطم

العالى للعلوم الادارية بلقاس دقهلية ش نظم معلومات ادارية

العالي قاهرة سياحة وفنادق مقطم

العالي إدارة شعبة نظم كفر الشيخ

المعهد العالي للعلوم الإدارية بأوسيم شعبة نظم معلومات

معهد الجيزة العالى للعلوم الادارية بطموه جيزة

عالي دراسات متطورة بالقطامية شعبة تجارة ومحاسبة

المدينةالعالي للإدارة والتكنولوجيا شبرامنت ش نظم معلومات إدارية

معهد اكتوبر العالى للهندسة والتكنولوجيا (ادرة اعمال)

معهد عالي طيبة إدارة البنوك وأسواق المال سقارة الهرم

طيبة العالي شعبة ادارة اعمال ومحاسبة المعادى

العبور العالي ك21 بطريق بلبيس لنظم المعلومات الإدارية

معهد الوادى العالي للعلوم الأدارية قسم محاسبة

عالي علوم إدارية متقدمة وحاسبات ش.(نظم معلومات) ك47 ط اسكندرية

ج.عمالية علاقات صناعية رأس البر

العالي للدراسات المتطورة بالقطامية شعبة نظم معلومات إدارية

معهد القاهرة الجديدة للعلوم الادارية والحاسب الالى بالتجمع الاول (شعبة نظم)

المدينة العالي للإدارة والتكنولوجيا شعبة إدارة بشبرامنت

القاهرة العالي لغات وترجمه مقطم لنظم المعلومات الإدارية

العبور العالي ك21 بطريق بلبيس شعبة اداره

المعهد العالى للإدارة والمحاسبة بسوهاج أخميم عربي / انجليزى

معهد عالي قاهرة ترجمة ش علوم إدارية مقطم

العالي للسياحه والفنادق بالسيوف بالأسكندرية لنظم المعلومات الإدارية

المعهد العالى للعلوم الادارية بالعباسة - الشرقية

طيبة العالي بالمعادى لنظم المعلومات الإدارية

معهد العباسية للحاسبات الالية والعلوم التجارية - ش ادارة اعمال

طيبة العالي نظم معلومات طريق سقاره بالهرم

ج.عمالية علاقات صناعية ك.الشيخ

العالي تسويق شعبة نظم تجمع أول

ج.عمالية علاقات صناعية اسوان

ج.عمالية علاقات صناعية اسماعيليه

القاهرة العالي إدارة الأعمال ونظم المعلومات بالتجمع الاول

مصر العالي شعبة نظم معلومات إدارية المنصورة

معهد المستقبل العالي للدراسات التكنولوجية المتخصصة شعبة نظم المعلومات الإدارية

العالي دراسات نوعية سياحه و فنادق جيزه

المعهد العالى للعلوم الادارية بالمنزلة

العالي للحاسب الآلى كنج مريوط لنظم المعلومات الإدارية

العالي للعلوم الادارية والتجارة الخارجية نظم تجمع خامس

عالي دراسات نوعية بمصر الجديده نظم المعلومات الإدارية

العالي للسياحه والفنادق و إرشاد السياحي بأبي قير

عالي إدارية ش إدارة أعمال تجمع خامس

طيبة العالي شعبة إدارة ومحاسبة طريق سقاره الهرم

العالي للدراسات المتطوره بالهرم لنظم المعلومات الإدارية

المعهد العالى لتكنولوجيا المعلومات بمدينة بدر

العالي للحاسب ونظم المعلومات ش نظم تجمع خامس

المعهد العالى للعلوم الادارية بجناكليس – البحيرة

عالي طيبة تسويق وتجارة إلكترونية بالمعادي

العالي للحاسبات بمدينة الشروق شعبة نظم معلومات إدارية

العالي إدارة شعبة إدارة ومحاسبة كفر الشيخ

معهد المستقبل العالي للدراسات التكنولوجية المتخصصة شعبة ادارة الأعمال

العالي للحاسبات بمدينة الشروق شعبة إدارة ومحاسبة

العالي تسويق شعبة محاسبة تجمع أول

العالي تسويق شعبة تسويق تجمع أول

معهد اكتوبر العالي للاقتصاد

معهد العباسية للحاسبات الالية والعلوم التجارية - ش محاسبة

معهد سيناء العالى للدراسات النوعية بمدينة العريش ش. دراسات سياحية وفندقية وارشاد سياحى (بالمقر البديل بالاسماعيلية)

النيل العالي للعلوم التجارية شعبة نظم منصورة

العالى للعلوم الادارية بلقاس دقهلية

المعهد العالي للعلوم التجارية بالمحلة الكبرى

المعهد المصري لأكاديمية الإسكندرية للإدارة

معهد راية العالى للإدارة والتجارة الخارجية شعبة نظم معلومات

الأكاديمية الحديثة بالمعادى نظم معلومات إدارية

معهد الوادى العالي للعلوم الأدارية قسم تسويق وإدارة أعمال

العالي سياحة وفنادق الغردقة

الفراعنة العالي سياحة وفنادق بالمريوطية الهرم