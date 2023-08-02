تنسيق تقديم الجامعات الأهلية 2023.. اعرف التفاصيل

ينتظر طلاب الثانوية العامة 2023، انطلاق تنسيق وتقديم الجامعات الأهلية 2023، والإعلان عن الحدود الدنيا لكلياتها، إذ تم فتح باب تنسيق الجامعات الأهلية 2023 أمام طلاب الشهادات المعادلة القادمة من الخارج.

تقديم الجامعات الأهلية 2023

وقالت مصادر بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، إنه جاري تحديد الحدود الدنيا للتقديم بالجامعات الأهلية 2023 - 2024، وذلك من عقب الإعلان الرسمي لنتيجة شهادة الثانوية العامة 2023، مؤكدا أنه خلال الساعات القادمة سيصدر رسميا تنسيق تقديم الجامعات الأهلية 2023.

وأكد المصدر خلال حديثه مع «الوطن»، أنه حتى الآن لن يتم تحديد موعد تقديم الجامعات الأهلية 2023 - 2024، لطلاب الثانوية العامة، مشيرا إلى تنسيق تقديم الجامعات الأهلية 2023، للطلاب الحاصلين على الشهادات المعادلة، بحسب ما أوضحه الدكتور عادل عبد الغفار، المتحدث الرسمي والمستشار الإعلامي لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي.

وتنشر «الوطن» تنسيق تقديم الجامعات الأهلية لطلاب الشهادات المعادلة في السطور التالية:

تقديم الجامعات الأهلية 2023

- تنسيق كليات الطب البشري: 90%

- تنسيق كليات طب الأسنان: 85%

- تنسيق كليات العلاج الطبيعي: 80%

- تنسيق كليات الصيدلة: 75%

- تنسيق كليات الهندسة: 70%

- تنسيق كليات علوم الحاسب: 65%

- تنسيق كليات الطب البيطري: 58%

- تنسيق كليات التكنولوجيا الحيوية: 58%

- تنسيق كليات العلوم الأساسية: 58%

- كليات الفنون التطبيقية: 58%

- تنسيق كليات الإعلام: 58%

- تنسيق كليات اللغات والترجمة: 58%

- تنسيق كليات الاقتصاد والإدارة: 58%

- تنسيق كليات التربية: 58%

- تنسيق كليات العلوم الاجتماعية: 58%

- تنسيق كليات الحقوق والقانون: 58%

- تنسيق كليات التمريض: 58%

- تنسيق كليات الآثار: 58%

- العلوم السينمائية: 58%