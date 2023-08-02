عودة الإداريين للمدارس السعودية 1445.. باق أيام على الموعد الرسمي

أيام قليلة تفصلنا عن بداية الدراسة في المملكة العربية، وقد كشفت وزارة التعليم عن موعد عودة الإداريين للعمل بالمدارس السعودية 1445، بالإضافة إلى التقويم الزمني للعام الدراسي الجديد والمكون من 3 فصول دراسية، والعطلات الرسمية التي يحصل عليها الطلاب والإداريون خلال العام الدراسي والتي يصل عددها إلى 10 إجازات متنوعة.

وفيما يلي، تستعرض «الوطن» ضمن التقارير الخدمية التي تنشر على مدار اليوم، موعد عودة الإداريين للمدارس السعودية 1445 وفق المعلن من وزارة التعليم.

عودة الإداريين للمدارس السعودية 1445

ونشر الموقع الرسمي لوزارة التعليم بالمملكة على الانترنت، موعد عودة الإداريين للمدارس السعودية 1445، وهو 26 محرم الذي يوافق 13 أغسطس 2023، أي أنه تفصلنا نحو 11 يومًا فقط، أما عن بداية العام الدراسي بالسعودية، فأوضحت وزارة التعليم أنه سيكون يوم 4 صفر 1445 الذي يوافق 20 أغسطس الجاري.

جدول التقويم الدراسي 1445 في السعودية

والتقويم المدرسي بالسعودية للعام الجديد، الذي يبدأ يوم الأحد 4 صفر 1445، سيوافق يوم 20 أغسطس 2023، وينتهي يوم الخميس 2 جمادى الأول 1445، وهو يوم 16 سبتمبر 2023.

بينما يبدأ الفصل الدراسي الثاني يوم الأحد الموافق 12 جمادى الأول 1445، والذي يوافق 26 سبتمبر 2023، وتكون نهايته يوم الخميس الموافق 12 رجب 1445، والذي يوافق 22 فبراير 2024.

ويبدأ آخر فصل دراسي في المملكة يوم الأحد الموافق 22 رجب 1445، وهو يوم 3 مارس 2024، وينتهي يوم الاثنين الموافق 4 ذي الحجة 1445، وهو يوم 10 يونيو 2024.