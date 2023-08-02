 التقويم الدراسي 1445-1446 في السعودية

أعلنت وزارة التعليم في المملكة العربية السعودية عن اعتماد جدول التقويم الدراسي 1445/1446، حيث يتضمن العام الدراسي ثلاثة فصول دراسية، ويحتوي كل فصل على 338 أسبوعًا دراسيًا، ما يجعل عدد الأيام الدراسية في العام الدراسي يصل إلى 180 يومًا، ويستمتع الطلاب بفترات إجازة مختلفة تصل إلى 60 يومًا خلال العام الدراسي، بينما تبلغ فترة الإجازة الصيفية 68 يومًا.

السعودية تعلن عن جدول التقويم الدراسي 1445/1446

وتتضمَّن الموضوعات الخدمية المتعلقة بالشرق الأوسط التي تناولها «الوطن»، في تقريرها التالي، تفاصيل جدول التقويم الدراسي 1445/1446 لمدارس المملكة العربية السعودية، الذي تم الإعلان عنه رسمياً من قبل وزارة التعليم في المملكة، والذي يشمل ما يلي:

وذكرت وزارة التعليم السعودية أن جدول التقويم الدراسي 1445/1446 سيبدأ في المملكة يوم الأحد الموافق 4 صفر 1445، وهو يوم 20 أغسطس 2023، وسينتهي الفصل الدراسي الأول يوم الخميس الموافق 2 جمادى الأول 1445، وهو يوم 16 سبتمبر 2023.

وفي المملكة، سيبدأ الفصل الدراسي الثاني يوم الأحد الموافق 12 جمادى الأول 1445، والذي يوافق 26 سبتمبر 2023، وستكون نهاية الفصل يوم الخميس الموافق 12 رجب 1445، والذي يوافق 22 فبراير 2024.

وسيبدأ الفصل الدراسي الثالث والأخير من العام الدراسي 1445 في المملكة يوم الأحد الموافق 22 رجب 1445، وهو يوم 3 مارس 2024، وسينتهي يوم الاثنين الموافق 4 ذي الحجة 1445، وهو يوم 10 يونيو 2024.

إجازات المدارس في التقويم الدراسي 1445/1446

سيتضمن جدول التقويم الدراسي للعام الدراسي الجديد في مدارس السعودية 10 إجازات متنوعة، بما في ذلك 4 إجازات مطولة، وستتضمن الإجازات إجازة نهاية الفصل الدراسي الأول والثاني، وإجازة منتصف الفصل الدراسي الثاني، بالإضافة إلى إجازتي اليوم الوطني ويوم التأسيس، وإجازة عيد الفطر.