الأرصاد السعودية: استمرار ارتفاع درجات الحرارة والأمطار الرعدية

كشفت الأرصاد السعودية عن استمرار ارتفاع درجات الحرارة اليوم الأربعاء على أجزاء من المنطقة الوسطي، مع زيادة نشاط الرياح المثيرة للأتربة، وارتفاع فرصة سقوط الأمطار الرعدية على أجزاء من منطقتي جازان وعسير، وفق ما نشر بوكالة الأنباء السعودية «واس».

الأرصاد السعودية تحذر من ارتفاع درجات الحرارة

وبحسب الأرصاد السعودية، التي أصدرت بيان رسمي بحالة الجو اليوم، فإن ارتفاع درجات الحرارة، يجعل حالة الطقس في المملكة تتراوح ما بين حار إلى شديد الحرارة على المنطقة الشرقية وأجزاء من المنطقة الوسطى.

وأضاف بيان المركز الوطني للأرصاد، أنه يزداد نشاط الرياح المثيرة للأتربة والغبار، التي تحد من الرؤية الأفقية على أجزاء من مناطق مكة المكرمة، المدينة المنورة، الشرقية، الرياض والباحة وكذلك على طول طريق الساحل من مكة المكرمة الى جازان وكذلك ارتفاع درجات الحرارة.

وتابع بيان الأرصاد السعودية، أن اليوم قد تتعرض أجزاء من منطقتي جازان وعسير من زيادة فرصة سقوط أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة.

حالة البحر في السعودية

وأشار التقرير إلى أن حالة البحر الأحمر من خفيف إلي متوسط الجزء الشمالي والأوسط ومتوسط الموج الى مائج على الجزء الجنوبي، وتكون حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر جنوبية غربية إلى غربية بسرعة تتراوح ما بين 15 إلى 30 كم/ساعة على الجزء الشمالي، بينما تكون غربية إلى شمالية غربية بسرعة 15-35 كم/ساعة على الجزء الأوسط وبسرعة 25-45 كم/ساعة على الجزء الجنوبي.

ويكون ارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر على الجزء الشمالي ومن نصف المتر الى المتر ونصف على الجزء الأوسط ومن متر ونصف الى مترين ونصف على الجزء الجنوبي.

بينما على الخليج العربي، تكون حركة الرياح السطحية جنوبية غربية إلى شمالية غربية بسرعة10-20 كم/ساعة على الجزء الجنوبي وشمالية غربية إلى شمالية شرقية بسرعة 10-25 كم/ساعة على الجزء الشمالي، وارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر، وحالة البحر خفيف الموج.