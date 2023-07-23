قافلة بيطرية لفحص 800 رأس ماشية مجانا في بني سويف

أجرت مديرية الطب البيطري في محافظة بني سويف، بالتعاون مع ومعهد بحوث التناسليات الحيوانية بالهرم، قافلة بيطرية مجانية، للماشية في مركز الواسطى شمال المحافظة، استهدفت توقيع الكشف على الماشية وتوفير العلاج بالمجان.

إجراء مسح تناسلي شامل وتقديم الخدمات البيطرية المتطورة المجانية في بني سويف

وقال الدكتور أحمد الجبال مدير مديرية الطب البيطري في بني سويف، إن القافلة تأتي ضمن برنامج الحملة القومية لتحصين الثروة الحيوانية، لدى صغار الفلاحين، والتي يتم تنفيذها بالتعاون مع الطب البيطري ومعهد بحوث التناسليات الحيوانية بالهرم، خلال الفترة من 22 إلى 27 يوليو الجاري، وتستهدف إجراء مسح تناسلي شامل وتقديم الخدمات البيطرية المتطورة المجانية وعلاج جميع الحيوانات.

القافلة استهدفت 80 رأس ماشية

وأضاف القافلة قدمت الخدمات لأكثر من 800 رأس من الثروة الحيوانية في بني سويف، في يومها الأول، وشملت إجراء اختبار عشار وفحص وعلاج تناسلي وسونار لعدد 89 رأس، والكشف والعلاج الباطني والتهاب الضرع لعدد 268، وعلاج الطفيليات والتجريع لعدد 312 حالة، وإجراء 3عمليات جراحية، بجانب تحصين 172 حيوان.

أماكن القوافل البيطرية في بني سويف

وأشار مدير مديرية الطب البيطري في بني سويف، إن برنامج القوافل يستهدف عدة قرى على مدار الأسبوع الجاري، حيث تم تنفيذ القافلة الأولى بمركز الواسطى، والقافلة الثانية ببندر إهناسيا، والثالثة بقرية دلاص ناصر، والقافلة الرابعة بكفر منصور مركز ببا، والخامسة بابشنا مركز بني سويف، وتُختتم بالقافلة السادسة بقرية شريف باشا.