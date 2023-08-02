تفاصيل حركة التنقلات الداخلية بمديرية أمن بورسعيد

اعتمد اللواء مازن صبري مدير أمن بورسعيد، قبل قليل، حركة التنقلات الداخلية لضباط المديرية.

وشملت حركة التنقلات الداخلية بمديرية أمن بورسعيد تجديد الثقة في العميد محمد رشوان مدير للإعلام والعلاقات العامة ورئيسا لقسم الرقابة الجنائية، والعميد اسلام الصياد مديرًا لمكتب مدير الأمن، والعقيد هيثم ماجد مفتش مباحث مديرية أمن بورسعيد.

تفاصيل حركة رؤساء الوحدات ورؤساء المباحث

وعن تفاصيل حركة رؤساء الوحدات ورؤساء المباحث، فتضمنت والرائد لؤي عاطف رئيس وحدة الإعلام و الرائد أحمد طارق رئيسا لقسم الرخص، والمقدم علاء البرادعي رئيس مباحث المرور، والعميد محمد التل مدير إدارة المرور.

والنقيب مازن زيدان معاون مباحث الزهور، والرائد أحمد طايل رئيس مباحث الشرق، والنقيب زياد عرفة معاون مباحث الشرق، والنقيب سيد الشوا معاون مباحث الضواحي، والرائد محمد بركات رئيس مباحث جنوب أول، والرائد عبدالرحمن العربي رئيس مباحث جنوب ثاني.

كما تضمنت الحركة الرائد علاء الشيخ رئيس مباحث بورفؤاد أول، والرائد محمد العراقي رئيس مباحث بورفؤاد ثاني، والنقيب احمد نايف شرطة المرافق، والمقدم احمد عبدالناصر رئيس مباحث الزهور، والنقيب محمد عكاوي معاون مباحث الشرق، والرائد حسام وهدان رئيس مباحث العرب، والرائد احمد مسعد رئيس مباحث الضواحي.