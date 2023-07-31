«الداخلية»: ضبط 4 متهمين بحيازة مخدرات وأسلحة نارية في دمياط

وجّه قطاع الأمن العام بمُشاركة الأجهزة الأمنية في مديرية أمن دمياط بوزارة الداخلية، حملة أمنية استهدفت دائرة مركزي شرطة دمياط وكفر البطيخ وقسمي شرطة ثان دمياط ودمياط الجديدة، وأسفرت جهودها عن تحقيق العديد من النتائج الإيجابية.

وأسفرت الحملة عن ضبط 4 قضايا اتجار بالمواد المخدرة بإجمالي مضبوطات كمية لمخدر الحشيش وزنت 8,250 كيلوجرام، وكمية لمخدر البانجو وزنت 8 كيلوجرامات، وكمية لمخدر الهيدرو وزنت 4 كيلوجرامات، وكمية لمخدر الهيروين، وطبنجة، وعدد من الطلقات النارية بحوزة 4 متهمين لـ2 منهم معلومات جنائية، واتخذت الإجراءات القانونية.