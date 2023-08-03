انطلاق النسخة الأولى من «دوري الشوارع» لكرة اليد في الإسكندرية

أعلنت الدكتورة صفاء الشريف وكيل وزارة الشباب والرياضة بالإسكندرية، انطلاق دورى الأندية الصغيرة لكرة اليد في نسخته الأولى تحت عنوان «دوري الشوارع»، وذلك بهدف جذب الشباب إلى مراكز الشباب وتشجيعهم على ممارسة الرياضة التي تساهم في بناء أجسادهم بشكل سليم.

انطلاق «دوري شوارع اليد»

وأضافت وكيل رياضة الإسكندرية في حديثها لـ«الوطن»، أنّ مديرية الشباب والرياضة تهتم بكل الأنشطة والألعاب الرياضية، وضمنها دوري الأندية الصغيرة لكرة اليد، الذي يشارك فيه 24 فريقًا من مراكز الشباب والساحات الشعبية التي لديها فرق كرة يد، وجرى اختيار شعار «دوري الشوارع»، ليكون قريبًا من الشباب الذين اعتادوا على ممارسة الرياضة في الشوارع: «نحن ننقلهم من الشارع إلى ممارسة سليمة ومنظمة داخل الأندية ومراكز الشباب»، ويُلعب الدوري بنظام المجموعات، ليحصل الفائز في نهاية المسابقة على درع الشباب والرياضة.

دوري الأندية الصغيرة للأحياء الشعبية

وأشارت إلى أنّ البطولة تنفذ من خلال وزارة الشباب والرياضة «الإدارة المركزية للتنمية الرياضية»، الإدارة العامة للقاعدة الشعبية بالتعاون مع مديريه الشباب والرياضة بالإسكندرية، «الإدارة العامه للرياضة»، وقد بدأت فاعليات دوري الأندية الصغيرة للأحياء الشعبية والساحات الرياضية في لعبه كرة اليد، بناء على توجيهات الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة واللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية.