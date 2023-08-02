اعرف موعد تنسيق المرحلة الثانية للثانوية العامة 2023 سوهاج

ينتظر طلاب الشهادة الإعدادية، إعلان تنسيق المرحلة الثانية للثانوية العامة 2023 سوهاج للمدارس الحكومية والخاصة واللغات للطلاب دارسي اللغة الإنجليزية واللغة الفرنسية.

تنسيق المرحلة الثانية للثانوية العامة 2023 سوهاج

وقال الدكتور ياسر محمود وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة سوهاج لـ«الوطن»، إن تنسيق المرحلة الثانية للثانوية العامة 2023 سوهاج، من المقرر إعلانه خلال الأسبوع المقبل، عقب الانتهاء من أعمال تصحيح نتيجة الشهادة الإعدادية 2023 للدور الثاني واعتمادها من اللواء طارق الفقي محافظ الإقليم وإعلانها رسميا للطلاب.

تنسيق الثانوية العامة 2023

وأضاف وكيل تعليم سوهاج، أن تنسيق المرحلة الثانية للثانوية العامة 2023 سوهاج يتم بناء على حصر أعداد الطلاب المتقدمين للمدارس الثانوية العامة، والأماكن المتبقية بها وفقا لتوزيع كثافة الفصول، وأعداد الناجحين بالدور الثاني للشهادة الإعدادية بسوهاج.

وكان اللواء طارق الفقي، محافظ سوهاج، اعتمد تنسيق الثانوية العامة بالمرحلة الأولى بحد أدنى 251 درجة، لدارسي اللغة الإنجليزية وحد أدنى 235 درجة لدارسي اللغة الفرنسية.