مستشار الرئيس: حملة «100 يوم صحة» تعكس اهتمام الدولة بالمواطن

قال الدكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار الرئيس للشؤون الصحية، إن الرئيس عبدالفتاح السيسي حريص على الاستمرار في تطوير منظومة الصحة، وهناك مدينة طبية يتم العمل على الانتهاء منها، وهي معهد ناصر، ومن المقرر أن تكون صرحًا طبيًا متكاملًا.

اجتماع الرئيس وتوجيهاته بالاستمرار في دعم المنظومة الصحية

وتابع مستشار الرئيس للشؤون الصحية، أن الرئيس شدد في الاجتماع الأخير على أهمية تطوير الرعاية الصحية، وهناك تعاونًا كبيرًا مع مؤسسات عالمية لتحسين الخدمة الطبية المقدمة للمواطن، مشيرا الى والرئيس يري أن تقديم الخدمة بجودة عالية حقًا أصيلًا لكل مواطن.

رسالة عاجلة بشأن الاستفادة من حملة 100 يوم صحة

وأضاف أن منظومة التأمين الصحي الشامل الجديد تسير بخطوات ثابتة وجيدة، والمحافظات التي دخلتها ارتفع فيها مستوى رضا المنتفيعن من الخدمات، مشيرًا الى أن العمليات الجراحية التي تتم تحت مظلتها لا يتحمل فيها المواطن كل نفقات العمليات ولا يدفع أكثر من 300 جنيه.

وطالب المواطنين الاشتراك فى حملة 100 يوم صحة والاستفادة من خدماتها المقدمة للمواطنين، مشيرا الى أن المواطن لا يتحمل فيها أي أعباء مالية، موضحا أن الحملة تشمل تخصصات كبيرة بداية من حديثي التخرج حتى كبار السن والسيدات الحوامل وغيرهم، مشيرا الى أنها مبادرة متكاملة تعكس اهتمام الدولة بالمواطن وصحته.