«أمن المنافذ» يضبط 1480 مخالفة مرورية خلال 24 ساعة

شنّت الإدارات العامة التابعة لقطاع أمن المنافذ بوزارة الداخلية، حملة بالتنسيق مع الجهات المعنية خلال 24 ساعة، أسفرت عن ضبط عدد من القضايا، واتخذت الإجراءات القانونية اللازمة.

وأسفرت جهود الحملات في مجال مكافحة جرائم تهريب النقد عن ضبط قضية، وفي مجال مكافحة جرائم تهريب وحيازة المواد والأقراص الدوائية المخدرة عن ضبط 3 قضايا.

ضبط 1480 مخالفة مرورية

أما فى مجال ضبط المخالفات المرورية فجرى ضبط 1480 مخالفة مرورية متنوعة، أما في مجال الأمن العام تم ضبط 17 قضية.

وفي مجال تنفيذ الأحكام جرى تنفيذ 190 حكما قضائيا متنوعا، واتخذت الإجراءات القانونية، وجار مواصلة الحملات الأمنية على جميع منافذ الجمهورية لإحكام السيطرة الأمنية عليها.