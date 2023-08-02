ضبط 280 قضية مخدرات وتنفيذ 66 ألف حكم قضائي في يوم واحد

شنت أجهزة وزارة الداخلية حملة أمنية بمختلف مديريات الأمن على مستوى الجمهورية أسفرت جهودها خلال 24 ساعة عن ضبط 280 قضية مواد مخدرة بإجمالي 309 متهمين، وضبط 76 قطعة سلاح ناري بحوزة 67 متهما، كما تم تنفيذ 66893 حكما قضائيا، وضبط 3 تشكيلات عصابية.

وتمّ ضبط 17 متهما هاربا، و12 متهما بأعمال بلطجة، و334 دراجة نارية مخالفة، و28541 مخالفة مرورية، وفحص 53 من سائقي السيارات على الطرق السريعة للكشف عن تعاطيهم المواد المخدرة، وتبين إيجابية 6 منهم.