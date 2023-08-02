محافظ المنوفية: المشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية نقلة حقيقية

استقبل اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية، اليوم الأربعاء، الدكتور طلعت عبد القوى رئيس الاتحاد العام للجمعيات والمؤسسات الأهلية رئيس الجمعية المصرية لتنظيم الأسرة والدكتور عمرو حسن مستشار وزير الصحة للسكان وتنمية الأسرة والوفد المرافق، وبحضور محمد موسي نائب المحافظ، على هامش حضور فاعليات مؤتمر الحوار الوطني والمشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية.

محافظ المنوفية يلتقي رئيس الاتحاد العام للجمعيات

وأشار محافظ المنوفية إلى أن المشروع القومي لتنمية الأسرة والذى أطلقه الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية يعتبر نقلة حقيقية لتعامل الدولة مع القضية السكانية من منظور تنموي شامل للارتقاء بالخصائص السكانية، باعتبارها من التحديات الكبيرة التي تواجه أي أهداف تنموية منشودة، مؤكدا أن المحافظة تولى اهتماما كبيرا بملف الزيادة السكانية وتنفيذ خطط لخفض تلك المعدلات والتي تؤثر بشكل كبير على الاقتصاد ومعدلات التنمية، كون محافظة المنوفية تتميز عن غيرها من باقي المحافظات في حصولها على أعلى نسبة تعليم مما يؤهلها في خفض معدلات الزيادة السكانية.

ومن جانبه قدم رئيس الاتحاد العام للجمعيات والمؤسسات الأهلية الشكر إلى محافظ المنوفية لجهوده الملموسة ودعمه المتواصل لكافة الجهات في هذا الشأن، ولا سيما أن الزيادة السكانية تلتها كل موارد الدولة واي جهود مبذولة لتحقيق التنمية.