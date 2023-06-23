عاجل.. تراجع أسعار الذهب في نهاية تعاملات اليوم

تشهد أسعار الذهب في مصر مع نهاية تعاملات اليوم، تراجعا ملحوظا يقدر بنحو 25 جنيها، داخل محلات الصاغة بدون مصنعية وضريبة، بعد أن سجلت الأسعار خلال بداية ومنتصف التعاملات، هدوء بحسب بيانات الشعبة العامة للذهب والمجوهرات.

سعر جرام الذهب عيار 21

أوضحت البيانات، أن سعر جرام الذهب عيار 21 يسجل في نهاية تعاملات اليوم 2220 جنيها، بعد أن وصل في منتصف التعاملات الي 2245 جنيها، ويبلغ سعر جرام الذهب عيار 18 داخل محلات الصاغة 1903 جنيهات بدلا من 1924 جنيها.

أسعار الذهب

فيما يسجل جرام الذهب عيار 24 مع ختام التعاملات 2537 جنيها بعد أن وصل الي 2566 جنيها فيما يبلغ سعر جرام الذهب عيار 14 الأن 1480 جنيها للشراء بدلا من 1497 جنيها أما عيار 12 يسجل 1269 جنيها.

سعر جنيه الذهب والأونصة

وتراجع سعر جنيه الذهب والأونصة، في ختام تعاملات اليوم داخل محلات الصاغة بدون مصنعية وضريبة، ليبلغ سعر الجنيه الآن 17760 جنيها، بدلا من وصوله إلى 17960 جنيها كما تسجل الأونصة 78905 جنيهات، بعد أن بلغت من منتصف التعاملات 79794 جنيها.