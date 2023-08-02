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الكشف على 350 مريضًا ضمن 4 قوافل علاجية في قنا

كتب:

رجب آدم
02:39 م | الأربعاء 02 أغسطس 2023
القافلة الطبية بقنا

القافلة الطبية بقنا

شاركت مديرية التضامن الاجتماعي بقنا، جمعية الأورمان، في تنظيم 4 قوافل طبية بالتعاون مع المستشفى الجامعي بقنا لدعم 350 مريضًا بقرى مراكز محافظة قنا، وذلك تحت مظلة التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي.

توقيع الكشف الطبي على 120 مستفيدًا

وأكد حسن عثمان، وكيل وزارة التضامن الاجتماعى بقنا، أن القافلة الأولى استهدفت توقيع الكشف الطبي على 120 مستفيدًا بقرى الحراجية والكاراتيه وحجازة قبلي والشيخية مركز قرص، والثانية استهدفت 86 مستفيدًا بقرى البراهمة والكلاحين والبارود بمركز قفط، والثالثة استهدفت 84 مستفيدًا بقرى حجاز بحري وحجاز قبلي والحمر والجعافرة وعباسة مركز قوص، والرابعة استهدفت 60 مريضًا بقري الخرانقة وجراجوس المعري والكتايته مركز قوص.

قوافل طبية بمستشفى قنا الجامعي 

وأوضح «حسن»، أن القوافل الطبية جرى تنفيذها على مدار 4 أيام متتالية بمستشفى قنا الجامعي، وتضمنت الكشف الطبي على المواطنين بجميع التخصصات من (صدر – عيون – أعصاب – عظام – مخ وأعصاب – سمعيات – جراحة عامه – أطفال – باطنة – مسالك).

وأشاد بمجهودات جمعية الأورمان في خدمة وتنمية المجتمع والدور الرائد في العمل الخيري والمساهمة في رفع المعاناة عن كاهل المواطنين الأولى بالرعاية، مؤكدًا على توفير الدعم الكامل للجمعيات الأهلية ومنظمات المجتمع المدني للارتقاء والنهوض بالأسر الأكثر احتياجا من أبناء المحافظة .

 

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