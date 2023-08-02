تفاصيل الحصول على قرض السيارة من بنك مصر.. اعرف الشروط والمستندات المطلوبة

أعلن بنك مصر عن إتاحة قرض السيارة للمواطنين الراغبين في الحصول على سيارة وذلك بسعر عائد تنافسي، وترصد «الوطن» في السطور التالية، تفاصيل وشروط الحصول على قرض السيارة والتي جاءت كما يلي:

تفاصيل قرض السيارة

- يقدم بنك مصر للمواطنين المصريين العديد من البرامج التمويلية الخاصة بالحصول على قرض السيارة، والتي تتمثل في برنامج قرض سيارة بموجب الدخل الافتراضي، وحصول الموظفين على القرض بتعهد جهة العمل بتحويل الراتب أو القسط الشهري وتقديم موجب إثبات الدخل.

- وبالنسبة لأصحاب المهن الحرة وأصحاب الأنشطة التجارية والصناعية، لابد من إحضار موجب بإثبات الدخل عند الحصول على قرض السيارة.

- ويقدم البنك مميزات خاصة بقرض السيارة حيث يصل الحد الأدني 21 عاما فيما يبلغ الحد الأقصى للقرض 6 ملايين جنيه، وذلك بنسبة تمويل تصل إلى 100% وتصل المدة إلى 120 شهرا.

المستندات المطلوبة للحصول على قرض سيارة

أما بالنسبة للمستندات المطلوبة للحصول على قرض السيارة، تكون صورة من بطاقة الرقم القومي سارية، وإيصال مرافق على مقر إقامة العميل، أما بالنسبة للموظفين لابد من إحضار شهادة مفردات الراتب الشهري، وتعهد جهة العمل بتحويل الراتب أو القسط الشهري على البنك.

شروط قرض السيارة لأصحاب المهن الحرة والأنشطة التجارية والصناعية

فيما يتعلق بأصحاب المهن الحرة والأنشطة التجارية والصناعية، وضع بنك مصر مجموعة من الشروط الخاصة يجب توافرها، تتمثل في ضرورة إحضار صورة البطاقة الضريبية، وصورة ترخيص أو تصريح مزاولة المهنة وذلك بالنسبة لأصحاب المهن الحرة، وضرورة تقديم صورة مستخرج رسمي حديث من السجل التجاري، وكشف حساب بنكي تصل مدته إلى 6 أشهر.