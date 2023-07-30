خطوات شراء شهادات بنك مصر الإدخارية الدولارية بأعلى عائد سنوي

أعلن بنك مصر مؤخراً عن إصدار شهادتي إدخار جديدتين بالدولار الأمريكي لمدة ثلاث سنوات، تحت اسم «القمة» و«إيليت»، بأعلى عائد 9% و7% سنوياً، وتسهيلاً على العملاء وغير العملاء، يتيح البنك العديد من القنوات التي يمكن من خلالها شراء الشهادات، منها على سبيل المثال؛ الإنترنت والموبايل البنكي (BM Online)، وفروع بنك مصر داخل وخارج مصر، إضافة إلى شبكة آلات الصراف الآلي.

كما يتيح بنك مصر إمكانية شراء الشهادات الإدخارية من خلال الموقع الالكتروني للبنك، فبالنسبة لعملاء بنك مصر؛ في حالة وجود حساب بالدولار الأمريكي، يقوم العميل بتحميل نموذج طلب الشراء، واستيفاء البيانات والتوقيعات المطلوبة، وإرساله على البريد الإلكتروني.

تفاصيل شراء العملاء للشهادة الدولارية

ويقوم البنك بإصدار الشهادة حال استيفاء العميل جميع الشروط المطلوبة، وإرسال بريد إلكتروني لتأكيد إتمام عملية الشراء، وفي حالة عدم وجود حساب بالدولار الأمريكي، يتم تحويل مبلغ الشهادة على رقم حساب بنك مصر، مع تحميل نموذج طلب فتح حساب دولاري، ونموذج طلب شراء الشهادة، واستيفاء البيانات والتوقيعات المطلوبة، وإرفاقها مع مستندات إثبات الشخصية (صورة من بطاقة رقم قومي سارية أو جواز سفر ساري)، وإثبات التحويل، وإرسالها على البريد الإلكتروني، ويقوم البنك بإصدار الشهادة حال استيفاء العميل جميع الشروط المطلوبة، وإرسال بريد إلكتروني للعميل لتأكيد إتمام عملية الشراء.

تفاصيل الشهادة الدولارية لغير العملاء

أما بالنسبة لغير العملاء؛ فيمكنهم شراء الشهادات من خلال تحميل المستندات المطلوب استيفائها لفتح حساب جديد لدى البنك، واستيفاء البيانات والتوقيعات المطلوبة، ومن ثم يقوم العميل بتحويل مبلغ الشهادة على حساب بنك مصر، مع إرسال جميع مستندات فتح الحساب الموقعة وكارت التوقيع، وطلب شراء الشهادة، وإثبات التحويل، بالإضافة لمستندات إثبات الشخصية على البريد الإلكتروني، ويقوم البنك بفتح حساب دولاري أو مصري، حسب نوع الشهادة المطلوب شرائها.

ويقتصر الحساب فقط على طلب إصدار أو استرداد أو استحقاق وإضافة العائد للشهادة، مع عدم السماح بحركات مدينة، عدا استرداد أصل الشهادة والعائد، وتحويله لنفس الحساب المحول منه بدون حد أقصى للتحويل، ويقوم البنك بإصدار الشهادة حال استيفاء العميل جميع الشروط المطلوبة، وإرسال بريد إلكتروني لتأكيد إتمام عملية الشراء.

ويسعى البنك دائماً لتلبية كافة احتياجات العملاء من مختلف المنتجات والخدمات المصرفية، وتوفير أعلى جودة لخدمة العملاء، مع استخدام أحدث التقنيات المصرفية المبتكرة للتسهيل عليهم.