3 شروط لـ«قرض المهن الحرة» من البنك الأهلي.. اعرفها

يسعى الكثير من الأشخاص إلى افتتاح أعمالهم الخاصة المختلفة، وهو ما جعل البنك الأهلي المصري يعلن عن القرض الشخصي لأصحاب المهن الحرة لمساعدتهم في تغطية التزاماتها المالية، حيث يتيح البنك القرض بحد أقصى 1.5 مليون جنيه، و2 مليون جنيه للأطباء وفترة سداد تصل إلى 7 سنوات.

قرض البنك الأهلي للمهن الحرة 2022

ويستعرض «الوطن» في السطور التالية تفاصيل قرض البنك الأهلي المصري لأصحاب المهن الحرة.

- مبلغ القرض يصل إلى 1.5 مليون جنيه.

- معدل الفائدة يبدأ من 16.5%.

- تصل فترة سداد القرض حتى 7 سنوات.

- يقدم القرض الشخصي بضمان تحويل المرتب.

- عدم الحاجة لضامن للحصول على القرض.

- يعتم منح العميل تأمين مجاني على الحياة والحجز الكلي.

- الفائدة متناقصة سنويا، تقل كلما زادت القيمة المسددة من القرض.

- يمكن التقديم على القرض أونلاين من خلال موقع البنك الأهلي.

شروط الحصول على قرض أصحاب المهن الحرة من البنك الأهلي 2022

- يكون الحد الأدنى 3 سنوات على بدء النشاط لعملاء البنك الأهلي الذين مضى على تعاملاتهم مع البنك عام على الأقل.

- أن يكون الحد الأدنى على بدء النشاط 5 سنوات لغير عملاء البنك الأهلي.

- ألا يقل عمر المفترض عن 21 سنة ولا يزيد عن 65 في نهاية التمويل.

الأوراق المطلوبة

- صورة بطاقة الرقم القومي الساري.

- إيصال مرافق حديث لمقر السكن والنشاط

- صورة من مستندات ملكية مقر النشاط أو عقد الايجار

- صورة البطاقة الضريبية السارية موضحا بها تاريخ بدء مزاولة النشاط وتاريخ انتهاء البطاقة.

- مستخرج من سجل تجاري حديث منذ 3 أشهر بحد أقصى أو صورة رخصة مزاولة المهنة.

- عقد تأسيس الشركة وملخص العقد لمعرفة حصص الشركاء الأصحاب الاعمال.

- كشف حساب بنكي شخصي أو لنشاط العمل معتمد لآخر عام.