لطلاب الثانوية العامة.. تعرف على اختبارات الشرطة حسب الترتيب

تبدأ اختبارات القبول في كلية الشرطة بعد يوم 10 أغسطس الجاري وهو الموعد المحدد لانتهاء التقديم عبر الرابط الإلكتروني المحدد من قبل وزارة الداخلية، وأن اختبارات القبول في كلية الشرطة هي حجر الزاوية ويجب على طالب الثانوية العامة أن يجتاز الاختبارات حتى يتسنى له القبول.

اختبارات كلية الشرطة

وحددت وزارة الداخلية عدد الاختبارات التي يجب على طلاب الثانوية العامة اختيازها للقبول في كلية الشرطة وهي 8 اختبارات على حسب الترتيب كالتالي:

- اختبار القُدرات للطالب المتقدم لكلية الشرطة

اختبار القدرات هو اختبار مبدئي يقيس مستوى ثقافة الطالب ومعلوماته العامة، وفى حالة عدم حصول الطالب على نسبة 50% من مجموع الدرجات المقررة لهذا الاختبار.

- اختبارا المقاس والقوام

اختبار القوام للطالب المتقدمين لقسم الضباط المتخصصين،من خلال التأكد من تناسب الطول مع الوزن «الطول – 90»، وذلك للتأكد من استيفائه للمقاييس المطلوبة، وتكون الإعادة لمرة واحدة فقط الكشف الطبي، يتم إجراء الكشوف الطبية المقررة أمام اللجنة الطبية المختصة (القومسيون الطبي)، وللمتقدم في حالة رسوبه الحق في الإعادة لمرة واحدة فقط.

- اختبار الكشف النفسي للطالب المتقدم لكلية الشرطة

يتم إجراؤه من خلال مجموعة من القياسات النفسية، ورسوب الطالب بالكشف النفسي يمنعه من الالتحاق بالأكاديمية، وهو من إحدى إختبارات كلية الشرطة التي لايحق للطالب الراسب الإعادة في هذا الاختبار.

- الاختبار الرياضي للطالب المتقدم لكلية الشرطة.

يؤدى الطالب المقدم لاختبارات كلية الشرطة الاختبار الرياضي في عدد من التمرينات الرياضية، وهو من إحدى إختبارات كلية الشرطة، التي يكون للطالب حق الإعادة لمرة واحدة في حالة رسوبه.

- كشف السمات للطالب المتقدم لكلية الشرطة.

في حالة اجتياز الطالب الاختبار الرياضي يخضع لبطارية اختبار السمات لقياس القدرات العقلية والسمات الشخصية والميول المهنية وهو من إحدى إختبارات كلية الشرطة التي لا يحق للراسب الإعادة في هذا الاختبار.

-الكشف الطبي للطالب المتقدم لكلية الشرطة.

هو اختبارات طبية متقدمة على النحو التالي: موجات صوتية على «القلب – البطن» رسـم مـخ كهربائي مقياس سمــع تقليدي فحص نسبة السكر بالدم «صائم – مفطر» وظائف الكبد والكليتيـن الكشف عن العقاقير والمواد المخدرة.

- لجنة الاختيار «كشف الهيئة» للطالب المتقدم لكلية الشرطة.

يمثل الطالب أمام اللجنة المُشكلة للاختيار وهو من إختبارات كلية الشرطة التي تقوم بتطبيق معايير المفاضلة المنصوص عليها بقانون إنشاء أكاديمية الشرطة ولائحتها الداخلية بهدف انتقاء أفضل العناصر، وياتى هذا الغختبار عقب إجتياز الطالب كافة الإختبارات السابقة.