أتاحت وزارة الداخلية، موعد تقديم كلية الشرطة 2023-2024 لطلاب الثانوية العامة، وبدأ من 18 يوليو الماضي وحتى 10 أغسطس الجاري، ويستمر طوال 24 يومًا، وذلك إلكترونيًا عن طريق الرابط المحدد من قبل وزارة الداخلية.

وبعد انتهاء المدة المحددة لموعد تقديم كلية الشرطة 2023-2024 لطلاب الثانوية العامة، يتلقى الطلاب رسائل نصية وعبر البريد الإلكتروني بموعد الاختبارات الخاصة بالقبول في كلية الشرطة.

موعد تقديم كلية الشرطة 2023-2024 لطلاب الثانوية العامة

وتظل كلية الشرطة حلم يراود عدد كبير من طلاب الثانوية العامة لذا فأن وزارة الداخلية تعلن بشكل سنوي ومنتظم عن موعد تقديم كلية الشرطة 2023-2024 لطلاب الثانوية العامة حتى تستقبل الطلاب الجدد وفق الشروط المحددة.

شروط القبول في كلية الشرطة 2024

- أن يكون المتقدم مصري الجنسية.

- أن يكون المتقدم لكلية الشرطة 2023 من أبوين مصريين يتمتعان بهذه الجنسية عن غير طريق التجنُس، وغير مزدوجي الجنسية، ولم يسبق حصولهما على جنسية أي دولة أخرى.

- أن يكون المتقدم حسن السير والسلوك.

- ألا يزيد سن المتقدم لكلية الشرطة في أكتوبر 2023 على 22 عامًا ميلادية للحاصلين على الثانوية العامة أو الأزهرية أو ما يعادلها، و28 عامًا للحاصلين على مؤهلات عليا.

- ألا يكون المتقدم قد سبق الحُكم عليه بعقوبة جناية في إحدى الجرائم المنصوص عليها في قانون العقوبات، أو القوانين الخاصة.

- ألا يكون المتقدم قد سبق فصله من أي خدمة الحكومية بحُكم أو بقرار تأديبي نهائي.

- أن يكون المتقدم مُستوفيًا شروط اللياقة الصحية والبدنية.

- ألا يكون المتقدم متزوجًا أثناء القيد بالأكاديمية.